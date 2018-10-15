'Sağlık Market' uygulaması devreye alınıyor

DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, "Türkiye'nin merkezi satın alma kurumu olarak kamu hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi sarf, ilaç ve tıbbi cihazların daha hızlı ve uygun fiyatla temin edilmesi için elektronik ihaleler gerçekleştireceğiz." dedi.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Civriz, "Sağlık Market" uygulaması kapsamında kamu hastanelerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin daha hızlı ve uygun fiyatla temin edilmesi için elektronik ihaleler gerçekleştireceklerini belirterek, "İhalelerin tamamlanması sadece 2 gün sürecek." dedi.

Civriz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Ağustos'ta açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceği belirtilen "Sağlık Market" uygulamasının devreye girdiğini ifade etti.

Türkiye'nin merkezi satın alma kurumu olarak kamu hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi sarf, ilaç ve tıbbi cihazların daha hızlı ve uygun fiyatla temin edilmesi için aylık bazda ve bölgesel düzeyde açık eksiltmeli elektronik ihaleler gerçekleştireceklerini bildiren Civriz, "İhalelerin tamamlanması sadece 2 gün sürecek. Uygulama, ilk aşamada taraflarca belirlenen 22 ana ürünle başlayacak. Ülkemizde ilk defa, DMO üzerinden tedarik edilecek ürünlerde kalite kontrol bariyeri devreye alınmış olacak. Tıbbi ürünler, teknik şartnamelerindeki maddelere ilişkin uygunluk değerlendirmesinden geçecek." diye konuştu.

Civriz, "Sağlık Market" uygulamasının iki aşamalı devreye alınacağını belirterek, ilk aşamada sisteme dahil olmak isteyen firmaların DMO'ya ürün numunelerini teslim edeceğini, ikinci aşamada ise teknik uygunluk değerlendirmesi olumlu sonuçlanan ürünlerle çerçeve anlaşma imzalanacağını aktardı.

Bu aşamadan sonra firmalardan ek bilgi ve belge istenmeyeceğini dile getiren Civriz, uygulama kapsamında imzalanacak anlaşmaların süresinin ise başlangıçta 1 yıl olacağı bilgisini verdi. Civriz, bu sürede ürünlerin tavan fiyatlarının güncellenebileceğini ve firmaların istediği zaman ürün ekleyebileceği veya çıkarabileceği bir sistem olacağını anlattı.

"Başvurular tüm firmalara açık"

Civriz, teknik uygunluk değerlendirme başvurusu, sağlık market çerçeve anlaşma başvurusu ve ürün ekleme çıkarma işlemlerinin DMO web sitesi üzerinden online olarak her zaman yapılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uygulama, sisteme dahil olmak isteyen hiçbir firmayı dışarıda bırakmıyor. Teknik uygunluk değerlendirmesinden geçmiş tüm ürünlerle üretici, ithalatçı ve bayiler anlaşma imzalayabilecek. Kamu hastanelerinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak talep edilen ürünler ve il düzeyinde ihalelere teklif verilebilmesine imkan sağlayan uygulamayla küçük ölçekli yerli firmaların veya bayilerin piyasa dışında kalmasının önüne geçilecek."

"Proje ortak aklın ürünü"

Türkiye genelinde sık aralıklarla ve eş zamanlı yapılacak e-ihalelerin stok gün sayılarını ve maliyetlerini düşüreceğine dikkati çeken Civriz, sistemin firma ödemelerinde eş zamanlama ve vadeye bağlı farklı fiyatlama uygulamasına da son vereceğini dile getirdi.

Civriz, Sağlık Bakanlığı ve DMO yanında, sağlık sektörü çalışanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili tarafların bir araya gelerek "Sağlık Market" uygulamasının tüm paydaşların ortak ürünü olmasını sağladığını aktardı.

Yerli üretici korunacak

"Sağlık Market" uygulamasıyla yerli üreticinin desteklenmesi hedefleniyor. Yerli malı belgesi bulunan orta ve yüksek teknolojili ürünlere sağlanacak yüzde 15 fiyat avantajı ve 90 günlük ödeme süresiyle firmalar mali yönden desteklenmiş olacak. Uygulamanın sektörel gelişmeye katkı sağlayacağı, yerlilik, millilik ve girişimcilik ruhunu geliştireceği düşünülüyor.

DMO ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve DMO internet sitesinde yayımlanan ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen başvurular sonrasında, kasım ayının ilk haftasında sağlık personellerince ilk taleplerin sisteme girilmesi bekleniyor. Her ayın ilk yarısında taleplerin toplanması ve elektronik ihalelerin gerçekleştirilmesi, ay sonuna kadar da ürünlerin teslimi hedefleniyor.

Uygulama hayata geçtikten sonra benzer ihtiyaçlar için ortaya çıkan yöntem ve fiyat farklılıklarının ortadan kalkacağı, dolayısıyla sağlık tesislerinde söz konusu süreçlerde görevli personelin de daha etkin ve verimli şekilde istihdam edilmesinin sağlanacağı düşünülüyor.

AA