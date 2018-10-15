15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:44Güneş 07:08Öğle 12:56İkindi 16:00Akşam 18:32Yatsı 19:51
    • 21°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 96.657 2.01
  • Altın: 229,637 -0.16
  • Dolar: 5,8325 -1.67
  • Euro: 6,7396 -1.75

Damada yumurtalı, unlu, emzikli 'eziyet'

»
Bursa'nın İznik ilçesinde, gelin alma sırasında damada yapılan şakalar renkli görüntülere sahne oldu.
Damada yumurtalı, unlu, emzikli 'eziyet'
Damada yumurtalı, unlu, emzikli 'eziyet' Damada yumurtalı, unlu, emzikli 'eziyet' Damada yumurtalı, unlu, emzikli 'eziyet'

Bursa'nın İznik ilçesinde, gelin alma sırasında yapılan "işkence"yi andıran şakalar, damada zor anlar yaşattı.

İznik'in asırlık geleneklerinde yer alan damada yönelik şakalar, Zehranur Uğur ile dünya evine giren Mustafa Ünal'ın, gelin alma eğlencesinde de yaşandı.

Arkadaşlarının damada yaptıkları şakalarla renkli görüntüler ortaya çıktı. Gelin alma sırasında 25 yaşındaki damat Mustafa Ünal'ın kafasında yumurtalar kırıldı, başından aşağıya un döküldü.

Ağzına emzik verilen damat, daha sonra koli bandı ile bağlanarak bir masanın üzerinde oynatıldı.

Bir aracın üzerine çıkıp arkadaşları tarafından hazırlanan "Evlilik kuralları"nı geline okuyan damat, şakaların ardından hamama götürüldü.

Çift daha sonra yapılan törenle evlendi.

damat.jpg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başkentte 8 katlı binada yangınBaşkentte 8 katlı binada yangınAnkara'nın Keçiören ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Gündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyorGündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyorGündüzleri inşaatlarda çalışarak ekmeğini kazanan kick boks Türkiye 3'üncüsü Ebubekir Kılınç, akşamları da şampiyon olabilmek için antrenmanda ter döküyor.
Damada yumurtalı, unlu, emzikli 'eziyet'Damada yumurtalı, unlu, emzikli 'eziyet'Bursa'nın İznik ilçesinde, gelin alma sırasında damada yapılan şakalar renkli görüntülere sahne oldu.
Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralıDüzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralıDüzce'de askeri aracın devrilmesi sonucu biri rütbeli 4 asker yaralandı.
Dolandırılan satıcıdan dikkat çeken protestoDolandırılan satıcıdan dikkat çeken protestoAdana'da Osman Aslan, kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protesto etmek için, kamyonetinin üzerine çıkarak, zeytin, salça ve sirkeleri etrafa saçıp, bağırdı.
Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandıFeci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandıAntalya'da, evinin bahçesinde zeytin topladıktan sonra ağaçtan inerken dengesini yitirip düşen İdris A.'nın sağ koluna, korkuluk demiri saplandı. Kesilen demirle hastaneye götürülen İdris A.'nın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
  • Adana'da yıldırım isabet eden 81 keçi telef oldu12 Ekim 2018 Cuma 10:59
  • Nejat İşler uslanmıyor12 Ekim 2018 Cuma 09:35
  • Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı?12 Ekim 2018 Cuma 09:08
  • Tekirdağlı kadınlar pekmez yapımına başladı12 Ekim 2018 Cuma 09:00
  • Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü12 Ekim 2018 Cuma 08:54
  • Terim'in kızına hakarete hapis ve para cezası12 Ekim 2018 Cuma 08:47
  • Meteorolojiden 6 bölge için sağanak uyarısı12 Ekim 2018 Cuma 07:24
  • Siirt’te üretip 25 ülkeye yolluyor11 Ekim 2018 Perşembe 08:29
  • Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu10 Ekim 2018 Çarşamba 09:57
  • Mahkemeden konsomatris anne kararı10 Ekim 2018 Çarşamba 09:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri