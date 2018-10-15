15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Gündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyor

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Gündüzleri inşaatlarda çalışarak ekmeğini kazanan kick boks Türkiye 3'üncüsü Ebubekir Kılınç, akşamları da şampiyon olabilmek için antrenmanda ter döküyor.
Gündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyor
Gündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyor Gündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyor Gündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyor

Adıyaman'da yaşayan Ebubekir Kılınç, gündüzleri inşaatlarda çalışırken akşamları da kick boksta şampiyonluk hedefi doğrultusunda antrenmanda tek döküyor. 

Samsat ilçesinde yaşayan Ebubekir Kılınç (31), gündüzleri ilçede yapımı devam eden okul inşaatında seramik işiyle uğraşıyor, akşamları da 2 yaşındaki kızı Asiye Ece Kılınç'ı da yanına alarak spor salonunun yolunu tutuyor.

Temmuz ayında Elazığ'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Ebubekir Kılınç, bölgeler arası kick boks müsabakalarında da derece elde etti.

Yaklaşık 2 yıl önce tanıştığı kick boksta hızla yol olan Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gündüzleri inşatta seramik işi yaptığını ve ekmeğini inşaatlarda çalışarak kazandığını söyledi.

Akşam saatlerinde de Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda antrenman yaptığını ifade eden Ebubekir, şunları kaydetti:

"Kick boks sporunu çok seviyorum. Türkiye 3'üncülüğü ve bölge birinciliği elde ettim. Wushu branşında da bölge birinciliği elde ettim. Başarmak için inanmak gerekiyor. Şampiyon olacağıma inanıyorum. Kızımla beraber her akşam salona gelip spor yapıyorum. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Türkiye'yi uluslararası arenada tanıtmak istiyorum. Ayrıca Türk bayrağını dünya ve Avrupa'da dalgalandırmak istiyorum. Yaklaşık 2 yıl önce kick boks sporuyla tanıştım. Gençlere de örnek olmak istiyorum. Gençlerimiz sokaklarda boş boş gezmesin. Gelip spor yapsınlar." 

Antrenör Erdoğan: Türkiye şampiyonu olacağına gönülden inanıyorum
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan da milli sporcular yetiştirdiğini, bu sporcular arasında dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonu ve uluslararası turnuvalarda şampiyon olan kadın ve erkek sporcuların bulunduğunu kaydetti.

Adıyaman'da 2 bine yakın lisanslı sporcunun bulunduğunu aktaran Haluk Erdoğan, "Faal sporcu sayısı 500'e yakındır. Bu sporcular içerisinde Ebubekir Kılınç, çok azimli. Kendisi yanımıza 1,5 yıl önce gelip kick boks sporu yapmak istediğini söyledi. 30 yaşını aşmış bir sporcumuz olmasına rağmen başarı elde etti. Kızıyla beraber antrenmana gidip geliyor. Kızına da spor sevgisini aşılıyor. Ebubekir, ilk defa girdiği Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu. Türkiye şampiyonu olacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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