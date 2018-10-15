15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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Adaylar 1 saatte Başkan'ın önünde olacak

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AK Parti temayül yoklaması için dijital bir sistem geliştirdi. Her üye kartla oy kullanacak, sonuçlar Başkan Erdoğan'a ulaştıktan sonra sistem kendini imha edecek.
Adaylar 1 saatte Başkan'ın önünde olacak
Adaylar 1 saatte Başkan'ın önünde olacak Adaylar 1 saatte Başkan'ın önünde olacak Adaylar 1 saatte Başkan'ın önünde olacak

AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor'un sorularını cevapladı. 

AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim hazırlıkları konusunda şu bilgileri verdi:

"Hazırlığımızı çok iyi yapıyoruz. Önceki seçimlerde 1 ayda yaptığımız hazırlık aşamalarını bu seçimde 10 günde hatta çok daha kısa sürede yapacağız.  Girişte dedim ki çok güçlü geleneklerimiz var ama güncelleme lazım. Evet, teknolojiden, yazılımdan istifade etmemiz lazım. Bir tanesini size açıklayayım. Mesela geçen dönem temayül yoklamalarını 3 Kasım’da başlattık, 16’sında da 26’sında da yaptık. Kasım’ı biz temayülde geçirmişiz. Bir ayı bölmüşüz 3’e. 2014 yerel seçimindeki temayül sayımını 15 günde zor yaptık. Bir büyük odada dışarı sızmasın diye canımız çıktı. Bu 3-4 tarihte yaptığımız ve sayımı için 10- 15 gün geçirdiğimiz işlemleri 1 günde yapmayı düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımıza yansıttık.  Amacımız 1 günde elektronik oylama yapmak."

Yavuz, "Nasıl bir elektronik uygulama bu? Açalım. Sanırım bir yazılım. Eğer öyleyse kim yaptı? Güvenliği nasıl" sorusuna da şu cevabı verdi:

"KİMLİK KARŞILIĞINDA KART DAĞITILACAK

O geleneksel yöntemlerin güzelliklerini bertaraf etmeden yapacağız. Yani geleneksel yöntemde tüm ilin, ilçenin, oy kullanacakların bir spor salonuna toplanacak olmasının ayrı bir havası var partide. Yine toplayacağız. İlçeye uyarlanmış kartlar o gün genel merkezden gidecek. Her birinin başında genel başkan yardımcısı yetmediğinde MKYK’dan isim olan ekipler olacak ve kimlik karşılığında kart dağıtılacak. Oy verecekler o kartla kurulmuş kabinlere girecek. Kartı tanıtarak içeri geçtiğinde ilgili ilçe ekranı karşısına gelecek ve o ekranda oyunu kullanacak."

-Mükerrer oyun önüne geçilecek mi? Oy verenin kime verdiği belli olacak mı?

"AYNI GÜN SONUÇLARI CUMHURBAŞKANIMIZA YANSITABİLECEĞİZ”

Bir kere kullandığında kart kullanım dışı olacak. İllerde gelmeyenlerin yerine birinin oy kullanma şansı yok.  Oy sayılırken hata yapma şansı yok. Zamandan müthiş bir tasarruf. Aynı gün sonuçları Cumhurbaşkanımıza yansıtabileceğiz. Yazılım kendi bünyemizden. Kurgusu tamamen bize ait. Bu işin en önemli tarafı güvenliği. Mahremiyetin ihlalidir.  Kimim kime oy verdiği bilinmeyecek.  Biz kartları kişilere uyarlı hale getirseydik kimin kime oy verdiğini en azından genel merkezdekiler bilme şansına sahip olurdu. Ama kartları kişiye değil ilçeye uyarladığımız için rastgele kartlar alacaklar. 24 Haziran’da biz bu aday süreçlerini koordine etme adına bir yazılım yaptık. Bunu bir flaş diske kaydetti genç. Orada illere ilişkin adaylara ilişkin her şey var ve biz yazılımcımız bile görmesin dedik. Flaş diski bana teslim ettikten sonra sadece ben o çok mahrem dediğimiz verileri de aktararak.

KURDUĞUMUZ PROGRAM KENDİNİ İNFİLAK ETTİRECEK

Sn. Cumhurbaşkanımızın kullanımına sunduk. Ve o bilgisayarda hiç iz kalmayacak. Yüklediğimiz program diğer fonksiyonları ortadan kalkacak. Bize gelecek, geldikten sonra kurduğumuz program kendini infilak ettirecek."

Akşam

 

 

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