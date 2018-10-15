15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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MHP'li Enginyurt'tan papaz tepkisi: iPhone'umu geri verin

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Rahip Brunson krizi sonrasında iPhone'unu kırarak yerine Samsung marka akıllı telefon satın alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına sert tepki gösterdi.
MHP'li Enginyurt'tan papaz tepkisi: iPhone'umu geri verin
MHP'li Enginyurt'tan papaz tepkisi: iPhone'umu geri verin MHP'li Enginyurt'tan papaz tepkisi: iPhone'umu geri verin MHP'li Enginyurt'tan papaz tepkisi: iPhone'umu geri verin

ABD'yle Türkiye arasındaki papaz Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple boykotu çağrısına uyarak telefonunu değiştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

MHP'li Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Brunson yüzünden, Amerika'yı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan İPhone mı üzüleyim, ajan Brunson'un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin, çok bozuğum ona göre" ifadesini kullandı.

MHP'li Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta yaptığı "Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var" açıklamasının ertesi günü iPhone telefonunu Ordu'daki bir bayide satıp Samsung marka telefon satın almıştı.

"Türkiye'nin ekonomik bir darbe ile karşı karşıya olduğunu" söyleyen MHP'li vekil, partisinin İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırması sırasında da oradaydı.

 

 

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