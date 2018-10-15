İttifakta çifte randevu

AK Parti ile MHP arasında marta dönük ittifak çalışmasında bu hafta hareketli geçecek.
Bu hafta hem heyet hem de liderler düzeyinde temas bekleniyor. İki partinin kurmayları ilk görüşmede formüller üzerinde çalışma kararı almıştı.
Yerel seçimlere ilişkin aday belirleme süreçleri devam ederken bir taraftan da AK Parti ile MHP arasındaki trafik hızlanıyor.
Geçtiğimiz hafta AK Parti’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz bira araya gelmişti.
ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK
4 isim arasında gerçekleşen görüşmede, Cumhur İttifakının ruhunun yerel seçime de aktarılması konusunda görüş birliğine varıldı. Komisyon üyelerince belirlenen başlıklar konusunda çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda yerelde ittifak çalışmaları görüşmelerinin sıklaşması bekleniyor. İttifakta nihai kararı verecek olan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu hafta içerisinde buluşması planlanıyor. Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada MHP lideri ile en kısa sürede görüşeceğini ifade etmişti.