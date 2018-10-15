15 Ekim 2018 Pazartesi2 Safer 1440
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İşsizlik rakamları açıklandı

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İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. İşsiz sayısı 88 bin kişi artışla 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı.
İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 88 bin kişilik artışla 3 milyon 531 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 10,8 oldu. 

İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre ise 0,6 puan arttı.

Temmuz ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti.

AA

 

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