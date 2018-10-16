16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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Liste gönderildi! 406 üründe indirim

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TOBB, üyelerine, enflasyonla mücadele kapsamında indirim yapılacak ürünlerin listesini gönderdi. Gıdadan mazota, bebek bezinden elektriğe 400’ü aşkın kalemin bulunduğu liste, hükümetin öngördüğü 50 ürünü sekize katladı.
Liste gönderildi! 406 üründe indirim
Liste gönderildi! 406 üründe indirim Liste gönderildi! 406 üründe indirim Liste gönderildi! 406 üründe indirim

 

Enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zincir marketlerin 50 ürünle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na katılacağını açıklamıştı. TOBB’un üyelerine gönderdiği listede ise bundan 8 kat fazla, 400’ü aşkın ürün ve hizmet yer aldı.

TESPİT EDİLECEK

TOBB’dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, “81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemli” denildi. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istenen yazıda, indirim yapan üyelerin tespit edilmesi istendi.

BİR HAFTA SÜRE VERDİ

Kampanyaya katılan tüm şirketler form doldurarak TOBB’a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB’a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra süreç başlayacak.

İşte o liste

Gıda ve Alkolsüz İçecekler

1              Pirinç

2              Buğday unu

3              Bebek maması (toz karışım)

4              Bulgur

5              Ekmek

6              Bisküvi

7              Kraker

8              Gofret

9              Pasta

10           Kek

11           Baklava

12           Ekmek hamuru (yufka)

13           Makarna

14           Şehriye

15           Tahıl gevreği

16           Dana eti

17           Kuzu eti

18           Tavuk eti

19           Sakatat

20           Sucuk

21           Sosis

22           Salam

23           Balık

24           Süt

25           Yoğurt

26           Beyaz peynir

27           Kaşar peyniri

28           Tulum peyniri

29           Krem peynir

30           Yumurta

31           Tereyağı (kahvaltılık)

32           Margarin

33           Zeytinyağı

34           Ayçiçek yağı

35           Mısırözü yağı

36           Portakal

37           Üzüm

38           Armut

39           Ayva

40           Çilek

41           Elma

42           Erik

43           Karpuz

44           Kavun

45           Kayısı

46           Kiraz

47           Kivi

48           Limon

49           Mandalina

50           Muz

51           Nar

52           Şeftali

53           Badem içi

54           Ceviz içi

55           Fındık içi

56           Antep fıstığı

57           Yer fıstığı

58           Leblebi

59           Ay çekirdeği

60           Kabak çekirdeği

61           Kuru üzüm

62           Kuru kayısı

63           Çarliston biber

64           Dolmalık biber

65           Sivri biber

66           Domates

67           Taze fasulye

68           Havuç

69           Ispanak

70           Kabak

71           Karnabahar

72           Kuru soğan

73           Beyaz lahana

74           Kırmızı lahana

75           Mantar

76           Marul

77           Maydanoz

78           Patlıcan

79           Pırasa

80           Salatalık

81           Sarımsak

82           Kırmızı turp

83           Yeşil soğan

84           Patates

85           Kuru fasulye

86           Nohut

87           Mercimek

88           Diğer bakliyat (kuru barbunya)

89           Konserveler

90           Salça

91           Zeytin

92           Cipsler

93           Toz şeker

94           Kesme şeker

95           Reçel

96           Bal

97           Pekmez

98           Tahin helvası

99           Çikolata tablet

100         Çikolata krem

101         Lokum

102         Sakız

103         Kağıtlı şeker

104         Dondurma

105         Baharat

106         Tuz

107         Kabartma maddeleri

108         Sirke

109         Ketçap

110         Mayonez

111         Tahin

112         Hazır çorbalar

113         Hazır pakette toz tatlılar (puding)

114         Kahve

115         Hazır kahve

116         Çay

117         Poşet bitki ve meyve çayı

118         Kakao

119         Kakaolu içecekler toz

120         Su

121         Maden suyu ve sodası

122         Gazoz meyveli

123         Kola

124         Soğuk çay

125         Ayran

126         Meyve Suyu

Giyim ve Ayakkabı

132         Pamuklu kumaş

133         Karışım kumaşlar

134         Kaban yünlü (erkek için)

135         erkek mont

136         Takım elbise (erkek için)

137         Ceket (erkek için)

138         Pantolon (erkek için)

139         Kazak (erkek için)

140         Gömlek (erkek için)

141         Sweatshirt (erkek için)

142         Tişört (erkek için)

143         Eşofman (erkek için)

144         Pijama (erkek için)

145         iç Çamaşırı (erkek için)

146         Çorap (erkek için)

147         Pardösü (kadın için)

148         Kaban (kadın için)

149         kadın Elbise (Tek Parça)

150         Ceket (kadın için)

151         Etek

152         Pantolon (kadın için)

153         Hırka (kadın için)

154         Kazak (kadın için)

155         Gömlek (kadın için)

156         Tişört (kadın için)

157         Eşofman (kadın için)

158         Pijama (kadın için)

159         İç Çamaşırı (kadın için)

160         Çorap (kadın için)

161         Kaban anorak tipi (çocuk için)

162         Pantolon (Çocuk için)

163         Kazak (Çocuk için)

164         Gömlek (Çocuk için)

165         Sweatshirt (çocuk için)

166         Tişört (çocuk için)

167         Eşofman (çocuk için)

168         Pijama (çocuk için)

169         iç çamaşırı (çocuk için)

170         Çorap (çocuk için)

171         Bebek tulumu

172         Bebek pijaması

173         Bebek iç çamaşırı

174         Örgü yünü

175         Kravat

176         Kemer

177         Eşarp

178         Giysi tamir ücretleri

179         Kuru temizleme ücreti

180         Ayakkabı (erkek için)

Ayakkabı ve konut kiraları

181         Bot (erkek için)

182         Spor ayakkabısı (erkek için)

183         Ayakkabı (kadın için)

184         Bot (kadın için)

185         Spor ayakkabısı (kadın için)

186         Terlik (kadın için)

187         Ayakkabı (çocuk için)

188         Bot (çocuk için)

189         Spor ayakkabısı (çocuk için)

190         Ayakkabı tamiri (erkek)

191         Ayakkabı tamiri (kadın) Konut

192         Kiracı tarafından ödenen gerçek kira

193         Badana ve boya malzemeleri

194         Yer ve duvar döşemesi (fayans)

195         Pencere (PVC)

196         Sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk)

Su faturaları

197         Su faturası

198         Elektrik ücreti

199         Doğalgaz

200         Doğalgaz abonman ücreti

201         Tüp gaz

202         Kömür ücreti

203         Odun ücreti ev eşyası

204         Tek masa

205         Tek sandalye

206         Yatak odası takımı

207         Yatak (tek kişilik)

208         Yatak (çift kişilik)

209         Yatak bazası

210         Genç odası takımı

211         Oturma odası takımı

212         Yemek odası takımı

213         Kanepe

214         Sehpa

215         Halı

216         Perde

217         Stor perde

218         Tül

219         Yatak örtüsü

220         Yorgan

221         Battaniye

222         Pike takımı

223         Nevresim takımı

224         Yastık

225         Havlu

Beyaz eşya

226         Normal buzdolabı

227         No-frost buzdolabı

228         Derin dondurucu

229         Çamaşır makinesi

230         Bulaşık makinesi

231         Fınn

232         Set üstü ocak

233         Fırınlı ocaklar

234         Klima

235         Soba

236         Şofben

237         Kombi

238         Aspiratör

239         Elektrikli süpürge

240         Elektrikli kesici vb. aletler (blender)

241         Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)

242         Sıcak içecek makinaları

243         Ütü

244         Ev aletlerinin tamiri (malzeme ve işçilik)

245         Cam ev eşyası

246         Porselen ev eşyası

247         Çelik çatal, kaşık, bıçak vb.

248         Çelik mutfak eşyaları

249         Teflon mutfak eşyaları

250         Plastik ev-mutfak eşyaları

251         Diğer elektriksiz ev aletleri

252         Pil

253         Ampul

254         Kapı aksesuarlar (anahtar, kilit)

255         Soba aksesuar ve malzemeleri

256         Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri

257         Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri

258         Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri

259         Her türlü ev temizlik aletleri

260         Bulaşık bezleri

261         Saklama ve muhafaza malzemeleri

262         Kağıt sofra malzemeleri

263         Gündelikçi ücreti

264         Halı ve kilim temizleme sağlık

Sağlık malzemeleri

265         İlaçlar

266         Diğer sağlık ürünleri

267         Numaralı gözlük cam ve çerçevesi

268         Kontakt lens

269         Sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti)

270         Uzman doktor muayene ücreti

271         Diş çekme ücreti

272         Diş dolgu ücreti

273         Röntgen ücreti

274         Ultrason ücreti

275         Emar ücreti

276         Labaratuvar tahlil ücretleri

277         Hastane yatak ücreti

278         Ameliyat ücreti

279         Doğum ücreti (normal doğum)

280         Doğum ücreti (sezaryen) ulaştırma

Araçlar

281         Otomobil (dizel)

282         Otomobil (benzinli)

283         Motorsiklet

284         Bisiklet

285         Araç yedek parça ve ekipmanları

286         Araba ile ilgili, temizlik ve bakım ürünleri

Yakıt

287         Benzin

288         LPG dolum ücreti

289         Mazot

290         Motor yağlan

291         Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik)

292         Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (işçilik)

293         Araba kiralama ücreti

294         Otopark ücreti

295         Otoban geçiş ücreti

296         Köprü geçiş ücreti

297         Sürücü eğitim kurs ücreti

298         Tren ücreti banliyö

299         Metro ücreti

300         Tramvay ücreti

301         Tren ücreti (xehirler arası)

302         Belediye otobüs ücreti

303         Dolmuş ücreti

304         Servis ücreti

305         Taksi ücreti

306         Şehirlerarası otobüs ücreti

307         Uçak bileti ücreti

308         Vapur ücreti şehir hatları

309         Kargo gönderme ücreti

310         Nakliye ücreti (şehir içi) haberleşme

311         Koli gönderme ücreti

Cep telefonları

312         Telefon ekipmanları (cep telefonu)

313         Telefon yedek parçaları (SİM kart, batarya)

314         Telefon onarımı

315         Telefon görüşme ücreti

316         Cep telefonu görüşme ücreti

317         Telefon aboneliğine ilişkin hizmetler

318         İnternet ücreti

Televizyon, oyuncak

319         Televizyon

320         Fotoğraf makinesi

321         Bilgisayar

322         Bilgisayar ekipmanları

323         Tablet (bilgisayar)

324         Görsel işitsel veri işleme araçları tamiri (malzeme ve işçilik)

325         Görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti)

326         Müzik aletleri (Flüt)

327         Oyuncak

328         Oyun konsülü

329         Sporla ilgili aletler (futbol topu)

330         Veteriner ücreti

331         Spor müsabakalarına giriş ücreti

332         Sportif faaliyetler İçin yapılan ödemeler

333         Resim çektirme ücreti

334         Kablo özel yayın hizmetleri

335         Sinema

336         Tiyatro

337         Diğer kültürel faaliyetler (internet kafe)

338         Şans oyunları

Kitaplar

339         Çocuk kitapları

340         Test kitabı

341         Diğer kitaplar (edebi kitaplar)

342         Gazeteler

343         Magazinler ve dergiler

344         Okul defteri

345         Kalem

346         Resim boyaları

347         Yazım ve çizim kağıtları

348         Diğer kırtasiye malzemeleri

349         Yurt içi hafta sonu turları

350         Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

351         Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

352         Hacca gidiş ücreti

353         Umreye gidiş ücreti eğitim

354         Anaokul ücreti

355         Özel ilköğretim ücreti

356         Özel lise ücreti

357         Özel üniversite ücreti

358         Üniversite katkı payı

359         Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları

Lokanta, otel ve yurtlar

360 Çorbalar

361 Hazır yemekler (pilav, kuru fasulye)

362         Kebaplar

363         Pideler

364         Çiğ köfte

365         Ekmek arası yiyecekler (döner)

366         Burgerler

367         Pizza

368         Pastane ürünleri

369         Hamur tatlıları

370         Sıcak içecekler

371         Kola

372         Ayran

373         Alkollü içkiler

374         Otel ücreti

375         Yurt ücreti

Tüm kişisel tüketim malzemeleri

376         Erkek berberi

377         kadın berberi

378         Kişisel bakım hizmetleri (kadın için)

379         Elektrikli saç bakım aletleri

380         Traş malzemeleri

381         Ağız ve diş bakımı ürünleri

382         Tuvalet ve güzellik sabunu

383         Sabun

384         Parfümler

385         Deodorantlar

386         Misafir kolonyası

387         Cilt ve vücut ürünleri

388         Makyaj malzemeleri

389         Saç bakım ürünleri

390         Tuvalet kağıdı

391         Mendil

392         Bebek bezi

393         Hijyenik kadın bağı

Mücevher ve okul malzemeleri

394         Mücevher (altın)

395         Seyahat malzemeleri

396         Okul çantası

397         Şemsiye

398         Bebek arabası ve oto koltuğu

399         Kreş ve gündüz bakım evleri

400         Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta

401         Sağlık sigortası

402         Kasko ve zorunlu trafik sigortası

403         Banka ile para havale ücreti

404         Resmi evraklarla ilgili hizmetler

405         Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler

406         Avukatlık ücreti

KAYNAK: MİLLİYET

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