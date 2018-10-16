Bu kapsamda 18-20 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek İstihdam ve Kariyer Günleri, iş arayanlara ve işverenlere kapılarını açacak. İstanbul, İzmir'den sonra Türkiye'nin birçok kentinde istihdam fuarı düzenlenecek. Öğrenciler fuarda firmaları, işgücü piyasasını tanıma imkanı bulacak. Fuar, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunacak.
16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
- “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
İmsak 05:45 Güneş 07:09 Öğle 12:56 İkindi 15:58 Akşam 18:30 Yatsı 19:50
- 19°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 15°C Amasya
- 13°C Ankara
- 19°C Antalya
- 14°C Artvin
- 14°C Aydın
- 18°C Balıkesir
- BIST: 98.631 2.04
- Altın: 227,830 -0.20
- Dolar: 5,7865 -2.44
- Euro: 6,7031 -2.28
600 bin kişiye iş müjdesi
Türkiye İş Kurumu, eğitimli, nitelikli gençleri iş dünyası ile buluşturmaya devam ediyor. Kurum fuarlar ve kariyer günleriyle yaklaşık 600 bin beyaz ve mavi yakalıya iş kapısı aralayacak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
17 milyar TL borç taktılarHazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2017 yılına ilişkin vergi yüzleri listesi yayımlanınca, 17,5 milyar liralık vergi kaybının vergisini ödemeyen akaryakıt dağıtıcısı olduğu belirlendi.
İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştıTürkiye’de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 10.8 oldu.
Kriz kalkanı devredeTürkiye ağustos ayından itibaren tarihinde görülmemiş ölçüde büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldı.
600 bin kişiye iş müjdesiTürkiye İş Kurumu, eğitimli, nitelikli gençleri iş dünyası ile buluşturmaya devam ediyor. Kurum fuarlar ve kariyer günleriyle yaklaşık 600 bin beyaz ve mavi yakalıya iş kapısı aralayacak.
İşte TL'ye dönüş formülü!Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hesabına göre örneğin 18 Şubat 2017 tarihinde yapılan ve 11 Ekim 2018 tarihinde TL’ye dönülen 1.000 dolarlık bir sözleşme için dolar kuru 3.77 TL, TÜFE yüzde 17.99’dan 4 bin 457 lira olacak.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
- Çağla Şıkel hakkında suç duyurusu
- O babaya uzaklaştırma
- Ölüm onu pencerede yakaladı!
- Kadın hırsızlar at arabasıyla gözaltına alındı
- Menajerini gasptan soruşturma başlatıldı
- İstanbul'da satırlı dehşet!
- Korkunç görüntü
- Meryem Uzerli, TL’ye geçti
- Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
- Emir'in duyması için yardım gerekiyor!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.