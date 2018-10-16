16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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Sakarya ve Tekirdağ'da vahşet!

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde R.B. (48), iddiaya göre, tavuklarını yediği gerekçesiyle komşusu M.Ö.'nün (50) köpeğini iple ağaca asarak öldürdü. R.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Sakarya ve Tekirdağ'da vahşet!
Sakarya ve Tekirdağ'da vahşet! Sakarya ve Tekirdağ'da vahşet! Sakarya ve Tekirdağ'da vahşet!

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri, köy yolu üzerindeki ormanlık alanda bir köpeği ağaca asılı halde buldu. İple asıldığı görülen köpeğin öldüğü belirlendi. Durumu öğrenen çok sayıda hayvansever olay yerine geldi. Vahşete tepki gösteren vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeğin asıldığı bölgeyi şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinden olay yerine gelen M.Ö., köpeğini asılı halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Jandarmaya ifade veren M.Ö., köpeğinin komşusu R.B. tarafından tavuklarını yediği gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etti. M.Ö., şüpheli R.B.'den şikayetçi oldu.

'TARİFSİZ ACI'

Vahşet karşısında büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını belirten Hayvan Koruma Gönüllüleri Derneği Üyesi Gaffur Paçalı ise bu acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum ama bir canı asmış. 'Hayvan tavuklarımı yiyor, bahçeme geçiyor' diye hayvanı asmışlar. Şu hayvan poposu yere değdiği için ölene kadar çektiği acıyı tarif etmem mümkün değil. Burada bu tür vakalar genellikle yaşanıyor ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Allah kahretsin bunu yapanı. Tüm hayvanseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, şüpheli R.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"AĞACA BAĞLADIKLARI KÖPEĞE TECAVÜZ ETTİLER" İDDİASI

Tekirdağ'da da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, iplerle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi. Köpek ölü bulunurken, hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği vahşetle ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde, Perşembe Pazarı yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, plastik ambalaj ipiyle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz etti. Saldırganlar köpeği ölüme terk edip kaçtı. Köpeğin ölüsü vatandaşlar tarafından bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri köpeği alıp götürdü.

Vahşeti sosyal medyada duyan hayvanseverler ve vatandaşlar, büyük tepki gösterdi. Saldırganların yakalanması için yetkililer göreve çağrıldı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatarak, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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