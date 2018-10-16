16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı

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Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 10.8 oldu.
İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı
İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı

Türkiye’nin temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistikleri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0.1 puan yükselerek yüzde 10.8 oldu.

İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre ise 0.6 puan arttı. Temmuz ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12.9 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.2 puan gerileyerek yüzde 19.9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0.1 puan yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi oldu, istihdam oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 48.2’ye çıktı. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.7’si tarım, yüzde 19.5’i sanayi, yüzde 6.9’u inşaat, yüzde 53.9’u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Temmuzda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.2 puan, inşaat sektörünün payı 0.7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.8 puan, hizmet sektörünün payı 1.1 puan arttı. İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 596 bin kişi artarak 32 milyon 796 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 54’e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 73.8’e, kadınlarda 0.4 puanlık artışla yüzde 34.7’ye yükseldi. Temmuzda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalışla yüzde 34.3’e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22.2 oldu. 

 

BÜYÜME HIZINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, işsizlik oranındaki değişimin mevsimselliğin gerektirdiği hafif yükselişten daha sert arttığının görüldüğünü ifade etti. Bunun ise ikinci ve üçüncü çeyrekte büyüme hızında gözlenen yavaşlamanın istihdamı olumsuz etkilemeye devam ettiğini düşündürdüğünü aktaran Bürümcekçi “Temmuz ayında istihdam aylık 49 bin azalırken, iş gücü 167 bin ile yüksek artış göstermiş ve işsiz sayısının 216 bin artmasına neden olmuştur. Öte yandan, özellikle iç talebin seyri açısından önemli bir gösterge olarak izlediğimiz tarım-dışı istihdamın yıllık artış hızının yüzde 3,3 ile önceki aya benzer seyrettiğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı. Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı “İşsizlik oranındaki artışın önemli bir kısmı, mevsimsel davranışla ilgili” dedi.

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