16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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17 milyar TL borç taktılar

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2017 yılına ilişkin vergi yüzleri listesi yayımlanınca, 17,5 milyar liralık vergi kaybının vergisini ödemeyen akaryakıt dağıtıcısı olduğu belirlendi.
17 milyar TL borç taktılar
17 milyar TL borç taktılar 17 milyar TL borç taktılar 17 milyar TL borç taktılar

Enerji Petrol Gaz İkmal İşverenleri Sendikası’nın (EPGİS) belirlemelerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan listede, enerji, gaz, petrol sektöründe faaliyet gösteren 112 şirket yer alıyor.

30 MİLYAR TL OLUR

Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı vergi yüzsüzleri listesinde çoğunluğu akaryakıt dağıtım şirketlerinin ve madeni yağcıların devlete ödemediği vergi tutarı 17 milyar 509 milyon 779 bin 994 liraya ulaştı.

Sektör 2016 yılında bu rakam 4 milyar lira olmuştu. Böylece 2017 yılında kaçırdığı vergi miktarı 3,5 kat artarken, bir yıl arayla sadece akaryakıt ve madeni yağ sektörü 13,5 milyar liralık vergiyi ödemediği ortaya çıktı. PGİS Genel Başkanı Fesih Aktaş, sendika olarak uzun zamandır akaryakıttaki vergi kaçağına dikkat çekmeye çalıştıklarını dile getirdi. Aktaş, “17,5 milyar lira gelecek yıl 30 milyar lira olacak” dedi.

Akaryakıt sektöründe vergi almanın tek yolunun KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi olduğunu belirten EPGİS Başkanı Aktaş, “Akaryakıttan alınan yüzde 18 KDV oranı yüzde 1’e çekilmeli. Kalan yüzde 17’lik kısım ise ÖTV’ye eklenmeli” dedi. Bu adım ile naylon faturanın yoğun olduğu sektörde ticareti yapılacak bir KDV miktarını ortadan kaldıracağını anlatan Aktaş, böylece fatura satışlarının önüne geçileceğini kaydetti.

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