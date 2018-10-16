16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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Piyasaların gözü sanayi üretiminde

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Piyasaların gözü sanayi üretiminde
Küresel piyasalar karışık bir görünüm sergilerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.
Piyasaların gözü sanayi üretiminde Piyasaların gözü sanayi üretiminde Piyasaların gözü sanayi üretiminde

 

ABD'de, dün açıklanan bütçe açığı, 2018 mali yılında 779 milyar dolara çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, perakende satışlar verisi ise  yüzde 0,1 artışla beklentilerin çok altında kaldı. Şirketlerin 3. çeyrek bilançolarının hisse bazlı hareketleri artırdığı New York borsasında, dün genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,88 değer kaybetti. 

Avrupa tarafında, yarın gerçekleştirilecek liderler zirvesi öncesinde Brexit'e ilişkin haber ve açıklamalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit ile ilgili pozitif açıklaması zirveye ilişkin beklentileri artırırken, Avrupa borsalarında genel olarak alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi günü yatay tamamladı.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin eylülde yıllık yüzde 2,5'e yükselmesi sonrasında kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,9 yükseliş kaydetti. 

Yurt içinde, Türk lirası varlıklara olan ilginin devam etmesi dikkati çekerken, buna bağlı olarak dün 99.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 artışla 98.631 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yaklaşık yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,7817'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,7830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, dolar/TL'de ise 5,75 ve 5,67 desteklerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 2,7 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 5,6, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 3,5 artmıştı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı sanayi üretimi

11.30 İngiltere, eylül ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı dış ticaret dengesi

12.00 Almanya, ekim ayı ZEW endeksleri

14.30 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, ağustos ayı JOLTS açık iş sayısı 

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