29 bin kadın çiftçiye, 862 milyon lira hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nın yüzde 60'ı kadın çiftçilerden oluşuyor. Program kapsamında 29 bin kadın çiftçimiz, 862 milyon lira hibe desteği almıştır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'ndan yaralananların yüzde 60'ını kadın çiftçilerin oluşturduğunu belirterek, "Program kapsamında 29 bin kadın çiftçimiz, 862 milyon lira hibe desteği almıştır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Meyra Palace Otel'de gerçekleştirildi.

Bakan Pakdemirli, törende yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü çiftçi kadınların oynadığını ifade ederek, "Çiftçi kadınlarımız, ailenin yapı taşı ve sürdürülebilir kalkınmanın şampiyonudur." diye konuştu.

Bir ekonomist olarak, kadınların iş gücüne katılım oranını çok önemsediğini vurgulayan Pakdemirli, "Dünyada tarımsal iş gücünün yaklaşık yüzde 40'nı kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye'de ise toplam istihdam içinde kadının payı yaklaşık yüzde 31 iken, tarımda bu oran yüzde 45'i buluyor. Bu bağlamda, tarım sektörünü sırtlayan kadın çiftçilerimize yönelik faaliyetlerin çok büyük önem taşıdığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, tarımsal üretim faaliyetine erkeklerden daha fazla katılımları dikkate alındığında, kadınlara tarımsal eğitim hizmetleri verilmesinin önem taşıdığını, Bakanlık tarafından 2003 yılından bugüne kadar kırsalda yaklaşık 2,1 milyon kadın çiftçinin eğitildiğini söyledi.

Kadınlara girişimcilik eğitimi

Pakdemirli, Türkiye'de ev hanımı iken "hanım ağa" olan binlerce çiftçi olduğuna dikkati çekerek, "Kadınlarımıza imkan verilirse dünyayı bambaşka bir hale getirebilirler. Dört bilezikle bir buzağı alan ve 10 yıl içinde 1 milyon lira sermaye elde eden hanım kardeşlerimizin hayat hikayelerini dinlediğimde heyecanlanmış, aynı zamanda da mutlu olmuştum. Bu hayalinizin peşine düşerek, 2014 yılında bir ilde başlattığımız Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'nı, 2018 yılında 7 bölgeye yaydık. 29 ilde, bin 60 kadın çiftçinin, girişimcilik eğitimleri kapsamında sertifika almalarını sağladık. 2 bin 60 kadın çiftçi, İŞKUR veya KOSGEB iş birliğiyle 70 saat, 4 gün süreli 'uygulamalı girişimcilik' eğitimleri alarak sertifika sahibi olmuşlardır." dedi.

"Kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak adına önemli adım atıldı"

Türkiye'de ilk kez kırsalda kadına yönelik yapılan Tarımda Kadın Girişimciliği Programı ile kadınların hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlandığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Üretici ve girişimci ruha sahip kadınlarımızı bilgilendirerek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak, tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak adına önemli bir adım atılmıştır. Kadınlar, her alanda yarattığı katma değerin, esirgemedikleri emeğin, Türkiye'nin gerçek gücü olduğunun farkına varmalıdır. Değiştirmek istediklerini sivil toplum kuruluşlarında en önde yer alarak, birlikler, kooperatifler kurarak ve yaşatarak yapmalıdırlar."

Pakdemirli, "Hayatımın her anında ve aldığı her kararda desteğini esirgemedi." diyerek eşi Ahu Pakdemirli'ye de teşekkür etti.