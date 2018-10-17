17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora

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Prof. Dr. Aziz Sancar'a Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.
Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora
Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktora

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Bilim olmadan saygınlık kazanamayız. Bunu Türk dünyası beraber çalışarak yapabilir. Ortak çalışma yapmamız çok önemli. Dilimiz, dinimiz ve köklerimiz aynı. Bizler beraber çalışırsak büyük işler yaparız. Bilimde büyük bir kuvvet olacağız." dedi.

Türk Hava Yolları (THY) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ülkeye gelen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Sancar, Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından onuruna düzenlenen "Aziz Sancar: Bilimin sonsuzluğunda bir hayat" konulu uluslararası konferansa katıldı.

Çok sayıda Özbek öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı konferansta Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ve Özbekistan Milli Üniversitesi Rektörü Avaz Marahimov da hazır bulundu.

Konferansta konuşan Sancar, Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özbekistan bayrağını ABD'ye götüreceğini ve kurduğu Türk Evi'nde bulunan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanına asacağını belirtti.

"Türk gençlerinin görevi dünya bilimine katkı yapmaktır"


Geçmişte yaşayan Türk bilginlerin bilimin gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Sancar, "Bu topraklarda yaşayan ve matematiğin gelişmesine büyük katkı sağlayan El Harezmi'nin torunları olarak tüm Türk gençlerinin görevi dünya bilimine katkı yapmaktır." dedi.

Kendisinin Nobel ödülü almasının, bunu Türkiye'den bir bilim adamının almasını beklemeyen Batı ülkeleri için bir sürpriz olduğunu söyleyen Sancar, bu ödülün Türk dünyasına olan saygınlığı daha da artıracağını umduğunu belirtti. 

Sancar'a fahri doktora unvanı verildi
Konferansta Aziz Sancar'ın hayat hikayesi ve bilim dünyasına yaptığını katkıların anlatıldığı sinevizyon gösterisi düzenlendi. Konferansın ardından Rektör Avaz Marahimov, Aziz Sancar'a Özbekistan Milli Üniversitesinin fahri doktora unvanını takdim etti. Sancar, daha sonra Özbek öğrenci ve öğretim üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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