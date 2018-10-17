Down sendromlular sahneye çıktı

İzmir'de düzenlenen etkinlikte down sendromlular şarkı söyledi, halk oyunları gösterisi sundu.

İzmir Down Sendromu Derneğinin düzenlediği etkinlikte down sendromlular şarkı söyledi, halk oyunları gösterisi sundu.

Karşıyaka ilçesindeki Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde düzenlenen gecede, derneğin halk oyunları ekibi zeybek oynadı. Daha sonra "Üsküdar'a gider iken" türküsü eşliğinde dans eden ekip, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Birlikte ve solo şarkı söyleyen down sendromlular, Türk sanat müziğinden eserler seslendirirken salondakiler de eşlik etti.

Dernek Başkanı Gülnaz Rodoplu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinliğin hem aileleri hem de sahne alan çocuklarını çok heyecanlandırdığını söyledi.

Birçok ailenin çocuğunu sahnede izlemek için etkinliği heyecanla beklediğini ifade eden Rodoplu, "Çok mutluyuz. Onları sahnede görmek aileler için mutluluk gözyaşı vesilesi. Benzer etkinliklere devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Dernek üyesi Ayça Karagöz de down sendromunu anlattı, bunun kendileri için bir engel olmadığını söyledi.