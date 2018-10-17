Üniversiteli kızlara pozitif ayrımcılık

Kız çocuklarının eğitim hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmelerine yönelik alınan tedbirler uygulamada. Proje kapsamında kız öğrenciler için bursların artırılması, geri ödemede esneklik gibi adımlar atılacak

Akşam'ın haberine göre, kadınların eğitim hayatlarına devamında karşılaştığı sorunlara çözüm olabilecek yeni bir uygulama hayata geçiyor.

Buna göre kız öğrencilerin yükseköğretim sırasında alacakları burs ve krediler iyileştirilecek ve geri ödemede esneklik sağlanacak. Kız çocuklarının ve kadınların eğitim hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmelerine yönelik alınan tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda özellikle yükseköğrenim alanında kız öğrencilere pozitif ayrıcalık sağlayacak tedbirler de gündemde.

Buna göre lisans ve lisansüstü eğitim kredi ve burslarında kız öğrencilere yönelik özel uygulamalar hayata geçecek. Söz konusu uygulamaların başında yükseköğrenim nedeniyle verilen burslar ve krediler için kadınlara ödenecek miktarın artırılması gündemde.

STK'lardan yol haritası

Öte yandan kredi geri ödemelerinde esneklik sağlanması ve karşılıksız bursların artırılması da alınacak önlemler arasında. Konuyla ilgili olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversiteler ve ilgili STK'ların ortak bir yol haritası belirlemesi bekleniyor.