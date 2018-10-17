17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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Emekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecek

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Yeni emekli olanlara sağlanan avans imkanının kapsamı genişletilecek. Tüm emekliler, asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek.
Emekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecek
Emekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecek Emekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecek Emekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecek

Emekliye ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sunuyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar avans veriliyor. Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alıyor.

ESKİ EMEKLİYE FIRSAT

Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabiliyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

Güneş gazetesi

 

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