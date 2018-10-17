17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:46Güneş 07:10Öğle 12:56İkindi 15:57Akşam 18:29Yatsı 19:48
    • 22°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 98.466 -0.17
  • Altın: 223,076 -0.38
  • Dolar: 5,7050 -1.41
  • Euro: 6,6085 -1.41

Camide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildi

»
Yalova’nın Sugören köyünde, 1981 yılında inşa edilen caminin kıblesinde 32 derece sapma olduğu 37 yıl sonra fark edildi. Kıble hatası, cami içinde beyaz şeritler çekilerek düzeltildi.
Camide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildi
Camide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildi Camide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildi Camide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildi

YALOVA’nın Sugören köyünde, 1981 yılında inşa edilen caminin kıblesinde 32 derece sapma olduğu 37 yıl sonra fark edildi. Kıble hatası, cami içinde beyaz şeritler çekilerek düzeltildi.

Yalova’ya 11 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki Sugören Merkez Camii’ne bir yıl önce atanan imam İsa Kaya (24), camide geçmişten bu yana kıble sapması olduğu yönündeki söylentiler üzerine İl Müftülüğü’ne başvurdu. Müftülük görevlilerinin camide yaptığı incelemede, kıblede 32 derecelik sapma belirlendi. Yeni belirlenen kıble yönünde cami içinde beyaz şeritler çekildi. Böylece camideki kıble sapması, 37 yıl sonra düzeltildi.

’CAMİMİZDE YENİ DÜZENLEME YAPILDI’

İmam İsa Kaya, camide kıble sapması olduğu yönündeki duyumlar üzerine çalışma yaptığını söyleyerek, "Durumu bildirmem üzerine hocamız bizzat gelip yerinde tespit yaptı. Bu tespitten sonra durumu cami derneğimizle ve muhtarlığımızla paylaştım. Din İşleri Yüksek Kurulunun vermiş olduğu fetva esas alınarak camimizde yeni düzenleme yapılmıştır ve bu düzenleme müftülüğe haber verilmiştir. Müftü Yardımcımız bizzat gelip cuma vaazında durumu izah etmiştir. Cami cemaatine duyurulduktan sonra uygulamaya gidilmiştir. Caminin birleştirici özelliğine zarar gelmemiştir. Camideki cemaatin çoğunluğu da duruma olumlu tepki vermiştir. 3 hafta önce bu şeritleri çektik" dedi.

Köy sakinlerinden Recep Yavuz da, mevcut caminin 1980'lerde yıkılan eski caminin yerine aynı şekilde inşa edildiğini, hatanın geçmişten geldiğini söyledi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Camide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildiCamide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildiYalova’nın Sugören köyünde, 1981 yılında inşa edilen caminin kıblesinde 32 derece sapma olduğu 37 yıl sonra fark edildi. Kıble hatası, cami içinde beyaz şeritler çekilerek düzeltildi.
Down sendromlular sahneye çıktıDown sendromlular sahneye çıktıİzmir'de düzenlenen etkinlikte down sendromlular şarkı söyledi, halk oyunları gösterisi sundu.
'Ölüm' oyununu babası bozdu!'Ölüm' oyununu babası bozdu!Adana'da işlediği suçlardan 8 yıl 7 ay hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden kaçan bir firari hükümlüsü, polise yakalanmamak için kendisine "öldü" süsü verip fotoğraf çektirerek bunu da Facebook'tan paylaştırdı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Başkentte 8 katlı binada yangınBaşkentte 8 katlı binada yangınAnkara'nın Keçiören ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Gündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyorGündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyorGündüzleri inşaatlarda çalışarak ekmeğini kazanan kick boks Türkiye 3'üncüsü Ebubekir Kılınç, akşamları da şampiyon olabilmek için antrenmanda ter döküyor.
  • Damada yumurtalı, unlu, emzikli 'eziyet'15 Ekim 2018 Pazartesi 08:07
  • Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı15 Ekim 2018 Pazartesi 07:28
  • Dolandırılan satıcıdan dikkat çeken protesto12 Ekim 2018 Cuma 13:44
  • Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı12 Ekim 2018 Cuma 13:33
  • Adana'da yıldırım isabet eden 81 keçi telef oldu12 Ekim 2018 Cuma 10:59
  • Nejat İşler uslanmıyor12 Ekim 2018 Cuma 09:35
  • Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı?12 Ekim 2018 Cuma 09:08
  • Tekirdağlı kadınlar pekmez yapımına başladı12 Ekim 2018 Cuma 09:00
  • Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü12 Ekim 2018 Cuma 08:54
  • Terim'in kızına hakarete hapis ve para cezası12 Ekim 2018 Cuma 08:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri