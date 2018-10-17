17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...

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Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
Şanlıurfa'da, TIR'a çarpan otomobilin sürücü ile 2 yaşındaki oğlu öldü, 5 aylık hamile eşinin karnında ölen bebek de alındı.
Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği... Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği... Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...

Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Mustafa Demir (40) yönetimindeki 63 ZD 677 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 63 AAL 159 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Emine ve oğlu Bekir Demir çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü ile minik oğlu , sabah saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi ve oğlunun öldüğü kazada yaralanan 5 aylık hamile olan Emine Demir'in de ölen bebeği anne karnından alındı.

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