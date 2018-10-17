THY'den 60 yıl sonra bir ilk!

GİRİŞ 17.10.2018 10:51 GÜNCELLEME 17.10.2018 11:00
İtalya’da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları 60 yıl sonra iki ülke başkenti arasındaki seferleri yeniden başlatıyor.
7 Ocak 2019 itibarıyla başlayacak Ankara-Roma seferleri haftada 2 frekans (Pazartesi–Perşembe) karşılıklı olarak planlanmış olup sefere ait biletler satışa sunulmuştur.
Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı (IST) çıkışlı Roma, Milano, Venedik, Pisa, Bolonya, Napoli, Katanya ve Bari, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (SAW) ise Roma, Milano noktaları olmak üzere İtalya’da toplam 8 noktaya yaz tarifesi boyunca haftada 131 uçuş gerçekleştirmekte.