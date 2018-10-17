17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
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Perakende satış hacmi arttı

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Perakende satış hacmi arttı
Perakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.
Perakende satış hacmi arttı Perakende satış hacmi arttı Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 yükselirken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5 geriledi.

Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,8 artış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ağustosta yıllık bazda yüzde 20,3 yükseldi. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 19, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27,9 yükseliş kaydetti.

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