17 Ekim 2018 Çarşamba2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:46Güneş 07:10Öğle 12:56İkindi 15:57Akşam 18:29Yatsı 19:48
    • 21°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 98.295 -0.17
  • Altın: 224,973 0.47
  • Dolar: 5,7043 -0.01
  • Euro: 6,5771 -0.48

Kıl Çadır Kullanımı Yaygınlaşıyor

»
Kıl Çadır Kullanımı Yaygınlaşıyor
Çadırlarla ilgili olarak toplumumuzun çok eski bağları bulunuyor.
Kıl Çadır Kullanımı Yaygınlaşıyor Kıl Çadır Kullanımı Yaygınlaşıyor Kıl Çadır Kullanımı Yaygınlaşıyor

Bu durum günümüzün teknik ve teknolojik gelişmeleriyle desteklenmiş, eşsiz modellerle çadır üretimlerinin de etkisiyle, benzersiz özelliklerde ki çadırların ortaya çıkmasına neden oluyor. Kıl çadır olarak da bilinen modeldeki çadırlar, çok sayıda kişiye hizmet sunabilen, çeşitli modüler eklemelerle muhteşem bir atmosferin oluşmasını sağlayan bir yaşam alanı haline gelebiliyor. Bu özellikleri, farklı türdeki birçok etkinlik için başvurulabilecek ana seçenek olarak ortaya çıkmasına da neden oluyor. Yüzlerce kişinin katılacağı bir açık hava etkinliği için, kurulacak kıl çadırların oluşturduğu görselliğin yanı sıra işlevsellik, aynı zamanda çok ekonomik koşullarla hazırlanabiliyor. Herhangi bir bölgede kısa süre içerisinde hazırlanabilmesi, isteğe göre çeşitli eklemelerle değişik dekorasyon seçeneklerinin oluşturulması ve amacına uygun işlevsellik kazandırılması gibi özellikleri, herhangi bir etkinlik veya hizmet amaçlı tesis için, öncelikli başvurulan araçlar olmalarına sebep oluyor.

Kıl çadır fiyatları, sunduğu çözümler açısından alternatifleriyle kıyaslandığında ise eşsiz bir avantaj oluşturuyor. Farklı model ve seçeneklere sahip kıl çadırlar, oluşturmak istediğiniz farklı ve benzersiz atmosferleri garanti altına alıyor. Üstelik bu farklı atmosfere çok uygun ekonomik koşullarla ulaşabiliyorsunuz. Her amaca uygun olarak değiştirilebilen ve kullanışlı hale getirilen kıl çadırlar, son zamanlarda yoğun bir şekilde talep görüyorlar. Herhangi bir etkinliğin yapılacağı alan konusunda sınırların kalkmasını da sağlayan benzersiz avantajı, kıl çadırların yoğun şekilde talep görmesine neden oluyor.

Farklı ve unutulmaz bir etkinlik düzenlemek, herhangi bir açık alanda farklı ve unutulmaz hizmet sunumları gerçekleştirebilmek bu çadırlar sayesinde hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Teknolojik gelişmelerin ışığında üretilen bu çadırlar, aynı zamanda tüm dış koşullara özel bir dayanıklılığa sahip. Bu özelliğiyle de uzun ömürlü bir kullanım olanağı sunuyor. Görselliği üzerinde yoğun çalışmalar yapılan ürünler, farklı ve otantik atmosferlerin oluşturulmasını sağaldığı gibi, modern anlayışa sahip özel dekorasyonlar oluşturulabilmesini de sağlıyor. Çok amaçlı yapısı, çeşitli modüler ilavelerle desteklenmiş olan kıl çadırlar, her amaca dayalı olarak kurulup tasarlanabiliyor. Böylesi bir farklılık ve kullanışlılık için belirlenen ekonomik değeri ise alternatifleriyle kıyaslanamayacak uygunluğa sahip.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kıl Çadır Kullanımı YaygınlaşıyorKıl Çadır Kullanımı YaygınlaşıyorÇadırlarla ilgili olarak toplumumuzun çok eski bağları bulunuyor.
Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...Şanlıurfa'da, TIR'a çarpan otomobilin sürücü ile 2 yaşındaki oğlu öldü, 5 aylık hamile eşinin karnında ölen bebek de alındı.
Camide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildiCamide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildiYalova’nın Sugören köyünde, 1981 yılında inşa edilen caminin kıblesinde 32 derece sapma olduğu 37 yıl sonra fark edildi. Kıble hatası, cami içinde beyaz şeritler çekilerek düzeltildi.
Down sendromlular sahneye çıktıDown sendromlular sahneye çıktıİzmir'de düzenlenen etkinlikte down sendromlular şarkı söyledi, halk oyunları gösterisi sundu.
'Ölüm' oyununu babası bozdu!'Ölüm' oyununu babası bozdu!Adana'da işlediği suçlardan 8 yıl 7 ay hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden kaçan bir firari hükümlüsü, polise yakalanmamak için kendisine "öldü" süsü verip fotoğraf çektirerek bunu da Facebook'tan paylaştırdı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
  • Başkentte 8 katlı binada yangın15 Ekim 2018 Pazartesi 09:00
  • Gündüz inşaatta akşam antrenmanda terliyor15 Ekim 2018 Pazartesi 08:13
  • Damada yumurtalı, unlu, emzikli 'eziyet'15 Ekim 2018 Pazartesi 08:07
  • Düzce'de askeri araç devrildi: 4 yaralı15 Ekim 2018 Pazartesi 07:28
  • Dolandırılan satıcıdan dikkat çeken protesto12 Ekim 2018 Cuma 13:44
  • Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı12 Ekim 2018 Cuma 13:33
  • Adana'da yıldırım isabet eden 81 keçi telef oldu12 Ekim 2018 Cuma 10:59
  • Nejat İşler uslanmıyor12 Ekim 2018 Cuma 09:35
  • Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkacak mı?12 Ekim 2018 Cuma 09:08
  • Tekirdağlı kadınlar pekmez yapımına başladı12 Ekim 2018 Cuma 09:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri