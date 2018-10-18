18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:11Öğle 12:55İkindi 15:56Akşam 18:27Yatsı 19:47
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 98.991 0.53
  • Altın: 220,183 0.36
  • Dolar: 5,6025 0.71
  • Euro: 6,4349 0.28

Dolar düştü zamlar kaldı!

»
Dolar 5.54 liraya kadar gerilerken, kurdaki artışı bahane ederek fiyat artıranlar geri adım atmıyor. Zamcılara büyük tepki yağıyor
Dolar düştü zamlar kaldı!
Dolar düştü zamlar kaldı! Dolar düştü zamlar kaldı! Dolar düştü zamlar kaldı!

Dolardaki yükselişi bahane ederek zam yağdıran fırsatçılar, düşüşü ise fiyatlarına yansıtmıyor.

Son 11 günde yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden dolar, 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 5.54 liraya kadar geriledi.

Ancak 'Dolar yükseliyor' diyerek fiyat artıranlar, şimdi zamlarını geri almıyor. 

 

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de "Döviz kurunun yükselişine göre zam yapanlar, yine döviz kurunun düşüşüne göre indirime gitmeli ve bu iş ranta çevrilmemeli" dedi. Palandöken, döviz kurlarının yükselişiyle ürünlerine anında zam yapanların, döviz düştüğü zaman aynı hızla indirime gitmediğine dikkati çekti.

TÜKETİCİ KIZGIN
Sosyal medyadaki yorumlardam bazıları: 

Doların düşmesiyle ne bebek bezinde ne de mamasında değişiklik oldu. Daha fazla fiyatlara alıyoruz.

Zamcılar Türk kahvesine bile zam yaptı. Paket kahve 3 liradan 5 liraya çıktı. Neymiş dolar artmış, maliyetler artmış. Eee peki şimdi niye indirmiyorsunuz.

İstanbul'da ekmeğe zam olmayacağı, fiyatın 1.25 lira olduğu duyuruldu. Ancak Sarıyer'de market 1.5 liradan satıyor. 

Bırakın artışları geri almayı, hala zamlara devam ediyorlar. 2 gün önce markette 8.95 lira olan ürün, şimdi 9.45 lira..

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolarda Pompeo düşüşüDolarda Pompeo düşüşüBD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'yaptırım' açıklamasının ardından dün 5.52'yi gören Dolar/TL yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı. Kur 5.60 civarında işlem görüyor.
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatıElektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatıElektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...
Dolar düştü zamlar kaldı!Dolar düştü zamlar kaldı!Dolar 5.54 liraya kadar gerilerken, kurdaki artışı bahane ederek fiyat artıranlar geri adım atmıyor. Zamcılara büyük tepki yağıyor
Perakende satış hacmi arttıPerakende satış hacmi arttıPerakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.
TMSF, 9 şirketi tasfiye ediyorTMSF, 9 şirketi tasfiye ediyorTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolündeki 9 şirketin tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar verdi.
Emekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecekEmekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecekYeni emekli olanlara sağlanan avans imkanının kapsamı genişletilecek. Tüm emekliler, asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek.
  • 29 bin kadın çiftçiye, 862 milyon lira hibe desteği17 Ekim 2018 Çarşamba 07:32
  • Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme16 Ekim 2018 Salı 10:00
  • Ünlü arazi satılıyor! 472 milyon lira...16 Ekim 2018 Salı 10:00
  • Piyasaların gözü sanayi üretiminde16 Ekim 2018 Salı 09:58
  • Yüksek faiz gayrimenkul satışlarını vurdu16 Ekim 2018 Salı 09:57
  • Brent petrolün varili 80,61 dolar16 Ekim 2018 Salı 09:55
  • 16 Ekim dolar kuru ne kadar?16 Ekim 2018 Salı 09:24
  • 17 milyar TL borç taktılar16 Ekim 2018 Salı 07:59
  • İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı16 Ekim 2018 Salı 07:43
  • Kriz kalkanı devrede16 Ekim 2018 Salı 07:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri