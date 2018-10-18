18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:11Öğle 12:55İkindi 15:56Akşam 18:27Yatsı 19:47
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 98.991 0.53
  • Altın: 220,183 0.36
  • Dolar: 5,6025 0.71
  • Euro: 6,4349 0.28

Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

»
Elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İstanbul'da bir fuarda ilk kez görücüye çıkan dış dizaynı, motoru, içi, her şeyi yerli olan elektrikli otomobil işlemler yapılırsa kısa sürede satışa sunulabilecek.

Yerli otomobil üreticisi Dr. Gürsel Güzel, yaptıkları yerli otomobili ilk defa görücüye çıkardıklarını belirterek şunları söyledi:

 

"İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait.

6.5 MİLYON DOLAR HARCANDI

Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir. 5 yıl içinde 6.5 milyon dolar AR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir"

FİYATI BELLİ OLDU

Elektrikli yerli otomobil TM 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480i, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor.

Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolarda Pompeo düşüşüDolarda Pompeo düşüşüBD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'yaptırım' açıklamasının ardından dün 5.52'yi gören Dolar/TL yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı. Kur 5.60 civarında işlem görüyor.
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatıElektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatıElektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...
Dolar düştü zamlar kaldı!Dolar düştü zamlar kaldı!Dolar 5.54 liraya kadar gerilerken, kurdaki artışı bahane ederek fiyat artıranlar geri adım atmıyor. Zamcılara büyük tepki yağıyor
Perakende satış hacmi arttıPerakende satış hacmi arttıPerakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.
TMSF, 9 şirketi tasfiye ediyorTMSF, 9 şirketi tasfiye ediyorTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolündeki 9 şirketin tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar verdi.
Emekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecekEmekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecekYeni emekli olanlara sağlanan avans imkanının kapsamı genişletilecek. Tüm emekliler, asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek.
  • 29 bin kadın çiftçiye, 862 milyon lira hibe desteği17 Ekim 2018 Çarşamba 07:32
  • Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme16 Ekim 2018 Salı 10:00
  • Ünlü arazi satılıyor! 472 milyon lira...16 Ekim 2018 Salı 10:00
  • Piyasaların gözü sanayi üretiminde16 Ekim 2018 Salı 09:58
  • Yüksek faiz gayrimenkul satışlarını vurdu16 Ekim 2018 Salı 09:57
  • Brent petrolün varili 80,61 dolar16 Ekim 2018 Salı 09:55
  • 16 Ekim dolar kuru ne kadar?16 Ekim 2018 Salı 09:24
  • 17 milyar TL borç taktılar16 Ekim 2018 Salı 07:59
  • İşsiz sayısı 3.5 milyonu aştı16 Ekim 2018 Salı 07:43
  • Kriz kalkanı devrede16 Ekim 2018 Salı 07:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri