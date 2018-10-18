18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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Dolarda Pompeo düşüşü

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Dolarda Pompeo düşüşü
BD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'yaptırım' açıklamasının ardından dün 5.52'yi gören Dolar/TL yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı. Kur 5.60 civarında işlem görüyor.
Dolarda Pompeo düşüşü Dolarda Pompeo düşüşü Dolarda Pompeo düşüşü

Dolar/TL yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı.  Dün gün içinde dar bir bantta hareket eden küresel piyasalardaki satış baskısıyla 5.70 civarında seyreden dolar/TL ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisiyle akşam saatlerinde  5.52'ye kadar gerilemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili kısa sürede bir karar verilmesini beklediğini belirterek; bu yaptırımlardan bazılarının Türkiye'de tutuklandıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan ABD'li rahip Andrew Brunson ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Pompeo'nun açıklamalarının ardından kur dün gece 5.5267'ye kadar geriledi. Bu seviye 9 Ağustos haftasında görülen 7.24'lük tarihi rekordan beri de ilk defa test edilmiş oldu.  


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarının politika yapıcılarının, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikir olduklarını göstermesinin ardından dolar/TL'deki düşüş sınırlandı. Kur 5.60 TL civarında işlem görüyor.

Fed'in 25-26 Eylül tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2-2.25 hedef aralığına yükselttiği para politikası toplantının tutanaklarına göre, Fed'de her politika yapıcı Eylül ayı faiz artırımına destek verdi ve Trump'ın faizlerin çok fazla artırılmasına yönelik görüşüne rağmen, faiz oranlarını daha da arttırmak gerektiği konusunda büyük ölçüde hemfikirler.

 

RİSK UNSURU ORTADAN KALKTI

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan ABD'li Rahip Brunson Hapis cezası almış ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak Cuma günü serbest bırakılmıştı. Brunson'ın serbest bırakılmasıyla önemli bir risk unsurunun ortadan kalkması ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde normalleşmenin kurun düşüşünde etkili olduğu belirtiliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ 5.75'E İNMİŞTİ

Pazartesi günü 5.7510 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL salı günü 5.7600 ile 5.8063 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü. Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

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