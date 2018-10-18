18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:47Güneş 07:11Öğle 12:55İkindi 15:56Akşam 18:27Yatsı 19:47
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 98.575 -0.42
  • Altın: 217,698 -0.77
  • Dolar: 5,5372 -0.47
  • Euro: 6,3740 -0.67

Bakan Pakdemirli'den fındık açıklaması

»
Bakan Pakdemirli'den fındık açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerini ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Bakan Pakdemirli'den fındık açıklaması Bakan Pakdemirli'den fındık açıklaması Bakan Pakdemirli'den fındık açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılı biter bitmez TMO fındık stoklarının satışa açılması söz konusu değildir. Üreticimizin elinde fındık olduğu sürece stoklarımızı koruyacağız ve satışa açmayacağız" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den fındık açıklamasıBakan Pakdemirli'den fındık açıklamasıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerini ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Bankada hesabı olanlar dikkat! Sınır değiştiBankada hesabı olanlar dikkat! Sınır değiştiBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin esaslar yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaptı.
Dolarda Pompeo düşüşüDolarda Pompeo düşüşüBD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'yaptırım' açıklamasının ardından dün 5.52'yi gören Dolar/TL yeni güne 5.58 TL seviyesinden başladı. Kur 5.60 civarında işlem görüyor.
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatıElektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatıElektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. İşte dizaynıyla da oldukça dikkat çeken yerli otomobilin ilk görüntüleri...
Dolar düştü zamlar kaldı!Dolar düştü zamlar kaldı!Dolar 5.54 liraya kadar gerilerken, kurdaki artışı bahane ederek fiyat artıranlar geri adım atmıyor. Zamcılara büyük tepki yağıyor
Perakende satış hacmi arttıPerakende satış hacmi arttıPerakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.
  • TMSF, 9 şirketi tasfiye ediyor17 Ekim 2018 Çarşamba 11:35
  • Emekliler, asgari ücretin 3 katı faizsiz avans alabilecek17 Ekim 2018 Çarşamba 07:57
  • 29 bin kadın çiftçiye, 862 milyon lira hibe desteği17 Ekim 2018 Çarşamba 07:32
  • Kamu işçisine 1083 lira ilave ödeme16 Ekim 2018 Salı 10:00
  • Ünlü arazi satılıyor! 472 milyon lira...16 Ekim 2018 Salı 10:00
  • Piyasaların gözü sanayi üretiminde16 Ekim 2018 Salı 09:58
  • Yüksek faiz gayrimenkul satışlarını vurdu16 Ekim 2018 Salı 09:57
  • Brent petrolün varili 80,61 dolar16 Ekim 2018 Salı 09:55
  • 16 Ekim dolar kuru ne kadar?16 Ekim 2018 Salı 09:24
  • 17 milyar TL borç taktılar16 Ekim 2018 Salı 07:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri