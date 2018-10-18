Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılı biter bitmez TMO fındık stoklarının satışa açılması söz konusu değildir. Üreticimizin elinde fındık olduğu sürece stoklarımızı koruyacağız ve satışa açmayacağız" dedi.
18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
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Bakan Pakdemirli'den fındık açıklaması
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