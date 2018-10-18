"Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum" diyen Kurtulmuş, "Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.
18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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- Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
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AK Parti'den kritik ittifak açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "(AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri) Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz."
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