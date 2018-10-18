18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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AK Parti'den kritik ittifak açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "(AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri) Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz."
AK Parti'den kritik ittifak açıklaması
AK Parti'den kritik ittifak açıklaması AK Parti'den kritik ittifak açıklaması AK Parti'den kritik ittifak açıklaması

"Görüşmeler, müzakereler sonucunda belli bir noktaya gelineceğini ümit ediyorum" diyen Kurtulmuş, "Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir  şekilde neticelendirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

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