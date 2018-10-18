18 Ekim 2018 Perşembe2 Safer 1440
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Yürümekte zorlanan eşi için öyle bir şey yaptı ki!

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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Halit Tankit, bacaklarındaki rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan eşi Havva Tankit için kapattığı un değirmenindeki malzemelerden titreşimli yatak yaptı.
Yürümekte zorlanan eşi için öyle bir şey yaptı ki!
Yürümekte zorlanan eşi için öyle bir şey yaptı ki! Yürümekte zorlanan eşi için öyle bir şey yaptı ki! Yürümekte zorlanan eşi için öyle bir şey yaptı ki!

Bigadiç’in kırsal Mecidiye Mahallesi’nde bacaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yıllardır yürümekte zorluk çeken Havva Tankit, eşi Halit Tankit’in kendisi için yaptığı titreşimli yatağı kullanıyor. Mahallede eskiden un değirmeni işleten Halit Tankit, masaj ve titreşimli yatakların eşinin hastalığına iyi geldiğini duyduktan sonra değirmendeki hurdalardan titreşimli yatak yaptığını söyledi. Eşi Havva Tankit'in, yaptığı yatakta hergün 3-4 defa yatarak şifa bulduğunu öne süren Halit Tankit, “15 yıl boyunca değirmenimde un öğüttüm. Ama un fabrikaları çoğalınca artık insanlar un için buğdaylarını fabrikalara götürmeye başladı, ben de değirmeni kapattım. Eşim ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı yürüyemiyordu. Merdiven çıkamayan ve bastonla yürüyen eşim şimdi rahatlıkla yürümeye başladı” dedi.

Eşinin yaptığı yatağın kendisine iyi geldiğini öne süren Havva Tankit, "Eşim bana eski değirmenimizin hurdalarından yatak yaptı. Bu yataktan önce iki baston kullanıyordum. Şimdi ise bastonsuz yürüyebiliyor ve merdivenleri çıkabiliyorum" dedi. Halit Tankit, titreşimli yataktan komşularının da faydalandığını belirtti.

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