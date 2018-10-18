19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Ayakkabı seçerken neye dikkat etmeli?

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Ayakkabı seçerken neye dikkat etmeli?
Ayakkabıların ayak şekline göre seçilmesi çok önemlidir.
Ayakkabı seçerken neye dikkat etmeli? Ayakkabı seçerken neye dikkat etmeli? Ayakkabı seçerken neye dikkat etmeli?

Çünkü ayak sağlığı vücudun genel sağlığı arasındaki ilişki birbirine bağlıdır. Ayak bütün gün üzerinde durduğumuz en önemli organlarımızdan biridir ve oluşabilecek bir sorun bütün işlerimizin aksamasına neden olabilir. Ayakkabı alırken dikkat etmemiz gereken birçok husus vardır. Ayağımızın numarasını tam olarak tespit edip ona göre ayakkabı almak, ayağınızın içerisinde rahat ettiği modelleri seçmek ve ayakkabıda kullanılan malzemelerin kalitesi ve türü bunların başında gelmektedir. Fiyatlar pahalı olsa bile indirim kampanyası ile birçok ayakkabıyı daha uyguna alma imkanınız bulunmaktadır. Yanlış ayakkabı seçimi birçok soruna neden olmaktadır. Bunların başında nasır oluşması, tırnak batması, bel ağrısı, bacak ağrısı gibi sorunlar gelmektedir. Bu nedenle ayakkabı alırken parmak uçlarının rahat olmasına dikkat edilmelidir. Çocuklarda bunun farkına varamayacağı için çocuk ayakkabı seçimi oldukça titiz bir biçimde yapılmalıdır. Esnek ve çocuğun hareketlerine uygun tasarlanmış ortopedik ayakkabıların seçilmesi daha uygun olacaktır.

Kış Ayakkabısı Nasıl Seçilir?

Özellikle erkek ayakkabı seçiminde bot olması ve içerisinin pamuklu olup sıcak tutmasına özen gösterilmelidir. Bayan ayakkabı seçiminde şık durması ve ayak sağlığı açısından ayakkabının bir sakıncasının olmaması gerekmektedir. Kış ayakkabılarında en önemli kriter ayakkabının su almaması ve sıcak tutmasıdır. Kışın yağmurlu havalarda rahat bir kullanımının olmasına dikkat edilmelidir. Flo, Korayspor gibi birçok markayı satan mağazalarda çeşitli modellerdeki ayakkabıları karşılaştırma imkanınız bulunmaktadır. Hem kalite hem de fiyat karşılaştırması yapabiliyor olmanız size çok fazla zaman kazandıracaktır.

Bayan Ayakkabı Seçimi Nasıl Olmalıdır? Bayan ayakkabı seçiminde öncelikle ayağın şekline uygun ayakkabılar olmalıdır. Topuklu modeller daha göz alıcı olsa da çok yüksek topuklar ayak sağlığını bozacağından fazla tercih edilmemelidir. Çok yüksek topuklar ayağın yapısını bozduğu için ağrılar ve şişme çok fazla olmaktadır. Özellikle günlük kullanım için alınacak ayakkabılarda en çok dikkat edilmesi gereken rahat ve ortopedik olmasıdır. Bu durum çocuk ayakkabı seçiminde de aynı şekildedir. Flo ve Korayspor gibi mağazalarda hem şık hem rahat birçok ayakkabı bulunmaktadır.

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Ayakkabılar Nasıl İndirimli Alınır?

Online alışverişin oldukça yaygın olduğu günümüzde internetten ayakkabı almak da yaygınlaşmıştır. Normal mağazalara göre internet üzerinden satışlar daha uygun fiyata yapılmaktadır. Birçok yerde de kargolar ücretsiz gönderilmektedir. Ayrıca internetten daha uyguna ayakkabı alabilmek için birçok indirim kodu kullanabilirsiniz. İndirim kampanyası olmasa bile alerabat.com sitesinden indirim kodu elde edebilirsiniz.

İndirim Kodu Nasıl Kullanılır?

Alerabat sitesinden aldığınız indirim kuponları sayesinde beğendiğimiz her ayakkabıyı daha uygun fiyata alabilirsiniz. Sadece internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılan indirim kuponu, her sitede kullanılmaktadır. Öncelikle internette beğendiğiniz ayakkabının ödemesini yaparken karşınıza çıkan indirim kuponu kullanmak istiyorum seçeneğine tıklayın. Kodu oraya bölüme girerek indirimden faydalanabilirsiniz. Alerabaterkek ayakkabı, bayan ayakkabı, çocuk ayakkabı ve bütün çeşitlerde indirim kodu sağlamaktadır.

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