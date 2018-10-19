Akgönenç bugün Hakk’a uğurlanacak

Akademisyen, siyasetçi Prof. Dr. Oya Akgönenç, bugün düzenlenecek törenle dâr-ı bekaya uğurlanacak. Cuma namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Akgönenç, dualarla ebedi istirahatgâhına uğurlanacak. Prof. Dr. Oya Akgönenç için önce saat 9:30’da Ufuk Üniversitesi’nde, ardından saat 11:00’de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tören düzenlenecek. Cuma namazını müteakip ise Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Gölbaşı Kabristanlığı’na defnedilecek.

UFUK ÜNİVERSİTESİ’NDE BÖLÜM BAŞKANLIĞI YAPIYORDU

Fazilet ve Saadet partilerinden milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Prof. Dr. Oya Akgönenç, 1939’da İzmir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören Akgönenç, Amerikan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak, Çukurova Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Ufuk Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’nı sürdüren Akgönenç, evli ve 2 çocuk annesiydi.

KARAMOLLAOĞLU, TWİTTER’DAN MESAJINI PAYLAŞTI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Twitter hesabından Akgönenç için başsağlığı mesajı yayımladı. Karamollaoğlu, “Fazilet ve Saadet Partisi içerisinde önemli hizmetlerde bulunmuş olan, kıymetli ilim insanı Oya Akgönenç Hanımefendi’nin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” satırlarını paylaştı.

ERDOĞAN, TELEFONLA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Prof. Dr. Oya Akgönenç’in vefat haberi üzerine siyaset ve akademik camiadan onlarca kişi başsağlığı mesajı yayınlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Akgönenç’in ailesine telefonla başsağlığı dileklerini iletti. Resmi ziyaret vesilesiyle Moldova’nın başkenti Kişinev’de bulunan Erdoğan, müteessir olduğu vefat haberinin ardından Akgönenç’in ailesine telefon aracılığıyla taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı taziye mesajında, Türkiye’nin üç değerini yitirdiğini belirterek, “Fotoğraflarıyla tarihi belgeleyen fotoğraf sanatının usta ismi, duayen gazeteci ve foto muhabiri Ara Güler’i, şiirleri ile Anadolu insanının sesi, Türk edebiyatının ‘Beyaz Kartal’ı Bahaettin Karakoç’u, Türk siyasetinde önemli hizmetler yürütmüş bilim insanı Prof. Dr. Oya Akgönenç’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kaydetti.