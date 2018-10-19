19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Bütçe maratonu komisyonda başlıyor

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Bütçe maratonu komisyonda başlıyor
2019 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 2017 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Sayıştay raporlarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri bir ay sürecek. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler ise 30 Ekim Salı günü yapılacak.
Bütçe maratonu komisyonda başlıyor Bütçe maratonu komisyonda başlıyor Bütçe maratonu komisyonda başlıyor

2019 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme takvimi belli oldu.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakereleri bir ay sürecek.

Buna göre, Bütçe Kanunu Teklifi ile Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 23 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak.

22 Kasım Perşembe günü ise 2019 yılı bütçe teklifi maddelerinin görüşülmesiyle, bütçenin komisyondaki müzakereleri sona erecek.

Bütçe Kanunu Teklifi, Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın geneli ve Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler ise bir hafta ara verildikten sonra 30 Ekim Salı günü başlayacak.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kurumların 2019 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

31 Ekim Çarşamba: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı.

1 Kasım Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı.

2 Kasım Cuma: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü.

5 Kasım Pazartesi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

6 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu.

7 Kasım Çarşamba: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 129 üniversite.

8 Kasım Perşembe: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı.

9 Kasım Cuma: Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

12 Kasım Pazartesi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi.

13 Kasım Salı: Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı.

14 Kasım Çarşamba: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

15 Kasım Perşembe: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

16 Kasım Cuma: Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

19 Kasım Pazartesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu.

20 Kasım Salı: Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

21 Kasım Çarşamba: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

22 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu.

Çalışmalar saat 10.00'da başlayacak
2019 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın maddeleri de 22 Kasım Perşembe günü ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bakanlıkların bütçelerini görüşmeye her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise çalışmalarına saat 11.00'de başlayacak.

 

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