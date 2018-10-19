19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 12:55İkindi 15:55Akşam 18:26Yatsı 19:45
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 97.454 -1.55
  • Altın: 222,013 0.09
  • Dolar: 5,6250 1.11
  • Euro: 6,4525 0.55

Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldı

»
İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'daki terör operasyonuna ilişkin, "Dün bu evlatlarımızın arkadaşları, intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler." dedi.
Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldı
Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldı Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldı Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da 16 Ağustos'ta terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda bir askerin yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu, 3 askerin dost ateşiyle şehit olduğu olaya ilişkin, "Dün bu evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler." dedi.

Soylu, Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "104. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, bilgisayarlarda "sistem geri yükleme noktaları" bulunduğunu, bir sorun yaşandığında bilgisayarda oluşturulan bir önceki yükleme noktası ayarlarına, eski bir tarihe geri döndürüldüğünü söyledi.

Bugün kendilerini o eski ayarlara döndürmek istediklerini ve o eski "sistem yükleme noktalarını" anlatmak istediğini belirten Soylu, "Bunu özellikle sizlere anlatmak istiyorum çünkü birazdan çekeceğiniz kuradan sonra, Türkiye'nin yönetim kademesinde görev yapacaksınız. Görevlerinizin temel sorumluluklarından birisi de Türkiye'yi eski korkuları üzerinden teslim almak ve yönetmek isteyenlere karşı, bu ülkeyi ısrarla geleceğe taşımaktır." diye konuştu.

Öncelikle "kimler" sorusunu cevaplamak gerektiğini dile getiren Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bunun cevabı basittir. Dünyanın dört bir yanında iç savaşları, darbeleri organize etmek için istihbarat elemanlarını yıllardır kim sahaya sürüyorsa Filistin'i Kudüs'ü yıllardır bir trajediye kim dönüştürmüşse teröre destek veriyor diye yıllarca Libya'yı şeytanlaştırıp, bugün PKK'ya, YPG'ye, kimler eğitmen, silah ve para veriyorsa işte bunlar, onlardır. Ortadoğu'yu bir poligon ve silah pazarı gibi kim kullanıyorsa, dünyada 300 yıldır sömürge düzenini ayakta tutmaya kim çalışıyorsa bunlar onlardır."

Derecik'in ilçe olması
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik'in ilçe olduğunu anımsatan Soylu, "Dün akşam Meclisimiz memleketimize bir ilçe daha kattı ve bir ilçemiz daha oldu. Memleketimizin en uç köşesi." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, kendi nesillerinin çok çektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yokluk gördü, kuyruk gördü, anarşi gördü, darbe gördü, kardeşin kardeşe düşmesini gördü, aşağılanmayı gördü, değerlerini, inancını, milliyetini, kimliğini ifade etti diye horlanmayı gördü. Türkiye artık eski noktalarda değil. Allah'ımıza hamdolsun hem dış politika açısından değil, hem içerideki iradesi açısından değil, hem demokrasi çizgisi açısından değil. Şu nesillerin gördüklerini, biraz önce şurada oturan çocuklarımız bir daha görmesin istiyoruz. İşin özeti de noktası da budur."

Kaymakam adaylarına da seslenen Soylu, "Bu kurada rahat, yorulmadan görev yapacağı bir ilçe çekmeyi hayal edenler, boş yere hayal kurmasınlar. Yok öyle bir ilçe. Bu ülke çok güzeldir, paha biçilemezdir ama sorumluluğu ağırdır." dedi.

"Bu gece rahat uyku uyuyacağız"
Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu olayı anımsatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Adıyaman'ın Kömür beldesinde bir taş ocağımız, bizim evlatlarımız, jandarmalarımız oraya nakle giderken bir el yapımı paylayıcı patladı. O an bir şey olmadı ama oradan dönerken ve bir kısım oradaki yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalışırken yanlışlıkla 'dost ateşi' dediğimiz ateşle 4 evladımız şehit oldu. Çok sıcak bir gündü. Kalktık hemen oraya gittik. Aileler vakarlıydı, gözlerinde mağlubiyet yoktu. Allah'a teslimiyet ve buna karşı bir vakar vardı. Hepsi öyleydi. Çocuklar babasız, eşler kocasız kalmışlardı.

Dün bu evlatlarımızın arkadaşları, intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler. Saat 09.45'te 'Biz bunları hissettik, buradalar' dediler. Bir iki yerden takviyeyle etrafını da çevirdiler, gereğini yerine getirdiler. Akşamleyin ailelerin bir kısmıyla konuştum. 'İki aydır gözümüze uyku girmiyordu, devletimize olan inancımız tamdı bu gece rahat uyku uyuyacağız.' dediler. Biz böyle bir milletiz."

Konuşmaların ardından dereceye giren kaymakam adaylarına Bakan Soylu tarafından belgeleri verildi.

Daha sonra kaymakam adaylarının görevlendirileceği yerler için kura çekildi. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Eski bakan, bakan olan kızını görünce gözyaşlarını tutamadıEski bakan, bakan olan kızını görünce gözyaşlarını tutamadıEski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Köşk ilçesi ziyaretinde gözyaşlarını tutamazken, kızını bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Evlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldıEvlatlarımızın arkadaşları intikamlarını aldıİçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'daki terör operasyonuna ilişkin, "Dün bu evlatlarımızın arkadaşları, intikamlarını aldılar. Hem de uzun zamandır oraya kök söktüren bir adamın da gereğini yerine getirdiler." dedi.
Bütçe maratonu komisyonda başlıyorBütçe maratonu komisyonda başlıyor2019 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, 2017 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Sayıştay raporlarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri bir ay sürecek. Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler ise 30 Ekim Salı günü yapılacak.
AK Parti'den kritik ittifak açıklamasıAK Parti'den kritik ittifak açıklamasıAK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "(AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri) Seçimin belli takvimi gelmeden biz de bu ittifak görüşmelerini bir şekilde neticelendirmiş oluruz."
Cemal Nar'dan aday adaylarına altın öğütCemal Nar'dan aday adaylarına altın öğütCemal Nar'dan aday adaylarına altın öğüt
Erdoğan ile Bahçeli görüştüErdoğan ile Bahçeli görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ'lü öğrencileri kabul etti17 Ekim 2018 Çarşamba 07:27
  • Her iki parti de Cumhur ittifakı konusunda hassastır17 Ekim 2018 Çarşamba 07:23
  • AK Parti'nin Ankara adayı Veysel Tiryaki mi?16 Ekim 2018 Salı 10:41
  • İttifakta çifte randevu15 Ekim 2018 Pazartesi 10:06
  • MHP'li Enginyurt'tan papaz tepkisi: iPhone'umu geri verin15 Ekim 2018 Pazartesi 08:49
  • Adaylar 1 saatte Başkan'ın önünde olacak15 Ekim 2018 Pazartesi 08:27
  • Vatandaşlarımızın inancını, güvenini asla sarsmayacağız15 Ekim 2018 Pazartesi 07:51
  • Timsah gözyaşları gibi bir hali ortaya koyuyorsun15 Ekim 2018 Pazartesi 07:42
  • CHP'de aday enflasyonu!12 Ekim 2018 Cuma 13:02
  • Kombinde ağırlık üç büyükşehirde12 Ekim 2018 Cuma 09:18
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri