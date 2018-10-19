Sezaryanda Avrupa birincisi, Dünya dördüncüsüyüz

Dünya genelinde sezaryen doğumlar 15 yılda yüzde 9 arttı. 2015'te her 5 doğumdan 1'i sezaryen ile gerçekleştirildi. Sezaryanla doğumda Avrupa'da lider olan Türkiye, dünyada ise dördüncü sırada.

Dünya genelinde sezaryen doğumlar 15 yılda yüzde 9 arttı. 2015'te her 5 doğumdan 1'i sezaryen ile gerçekleştirildi. Sezaryen yöntemiyle doğumun zenginler arasında daha yaygın olduğunun belirtildiği araştırmaya göre Avrupa'da lider olan Türkiye, dünyada ise dördüncü sırada.

ABD'nin Yale Üniversitesi ve İngiltere'nin Londra Kraliyet Akademisi'nden bilim insanları, tıp dergisi 'The Lancet'te yayımladıkları dizi makalede, sezaryen doğum oranlarındaki küresel ve bölgesel artışları ele aldı. Bilim insanları, sezaryen yöntemiyle yapılan doğumların 2000'li yılların başından bu yana orantısız arttığını tespit etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 69 ülkedeki küresel doğum verilerini inceleyen araştırmacılar, 2000'de yüzde 12.1 olan dünya genelinde sezaryen doğum oranının 2015'de yüzde 21.1'e çıktığını belirledi. Analize göre 2000 yılında dünya genelinde sezaryen doğum sayısı 16 milyonken, 2015'te 29.7 milyona çıktı. Doğumların yalnızca yüzde 10 ile 15'inde sağlık sebebiyle ameliyatla müdahale edilmesine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden bilim insanları, sezaryen doğumlardaki artışın orantısız ve düzensiz olduğunu ifade etti. Artışın ardındaki en önemli etkenlerden biri ise hastanelerde yapılan doğumlarda görülen artış olarak gösterildi. Hastane doğumlarının sayısı 2000-2015 yılları arasında yüzde 65 arttı. Ayrıca sezaryen uygulanan sağlık merkezlerinin sayısında da yüzde 35 artış oldu.

Rakamlara göre Türkiye sezaryenle doğumda Avrupa'da zirvede yer alırken dünyada da dördüncü sırada. Listenin ilk sırasına yüzde 58 sezaryen doğum oranıyla Dominik Cumhuriyeti'nin yerleştiği tespit edildi. Yapılan analizde dikkat çeken detaylardan biri de özel kliniklerin sezaryen oranı. Özellerde yapılan sezaryen kamu hastanelerine göre 16 kat daha fazla. Bilim insanları sezaryen uygulamasındaki bölgesel farklara da dikkati çekti. Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde sezaryen doğumların oranı yüzde 44.3'e kadar çıkarken, Orta ve Batı Afrika'da yüzde 4.1'e kadar düştüğü görüldü. Aynı ülke içinde de sınıfsal farklılıklara bağlı değişen oranlar bulunuyor. Uygulama orta ve yüksek gelir gruplarındaki anne adayları tarafından daha fazla tercih ediliyor.