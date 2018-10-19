19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Niğde'de öğrenci kız yurdunda su protestosu

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Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Fadimana Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'nda suların kesildiğini öne süren öğrenciler, duruma tepki gösterdi.
Niğde'de öğrenci kız yurdunda su protestosu
Niğde'de öğrenci kız yurdunda su protestosu Niğde'de öğrenci kız yurdunda su protestosu Niğde'de öğrenci kız yurdunda su protestosu

Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Fadimana Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu'nda suların kesildiğini öne süren öğrenciler, duruma tepki gösterdi.

Yurtta 3 gündür suların düzgün akmadığını ve asansörlerin çalışmadığını iddia eden öğrenciler, bahçeye inip, ellerindeki metal eşyalarla ses çıkartarak durumu protesto etti.

Bahçedeki  öğrencilere açıklama yapan yurt yetkilileri, su kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını, bakım onarım olduğunu, konunun belediye ile ilgili olduğunu söyledi.

Yurt yetkililerinin daha önce kesinti yapılacağına dair kendilerine bilgi vermediğini belirten öğrenciler, sık sık bu sorunların yaşandığını dile getirdi.

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