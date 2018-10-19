Edinilen bilgiye göre, okul kantininde iki öğrenci grubu kavga etti. Kavgada iki öğrenci bıçaklandı. Liseye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili öncelemesi sürüyor.
19 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Lisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var
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