19 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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Lisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var

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Lisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var
İstanbul'da Maltepe Küçükyalı'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Lisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var Lisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var Lisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler var

Edinilen bilgiye göre, okul kantininde iki öğrenci grubu kavga etti. Kavgada iki öğrenci bıçaklandı. Liseye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili öncelemesi sürüyor.

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