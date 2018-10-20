20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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6 milyon işçinin maaşına vergi katkısı

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Eylülde işçilerin vergi dilimleri değişiyor, maaşlarda düşüşün önlenmesi için kasım ve aralık ayları için 86.25 lira AGİ’ye ilave yapılacak
6 milyon işçinin maaşına vergi katkısı
6 milyon işçinin maaşına vergi katkısı 6 milyon işçinin maaşına vergi katkısı 6 milyon işçinin maaşına vergi katkısı

Asgari ücrete tabi çalışan işçiler için sonbahar aylarında bir kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Asgari ücretteki artış sebebiyle işçiler yüzde 15'lik vergi diliminden 20'lik dilime geçiyor. Bu da maaşlarda 100 liraya yakın bir düşüşe yol açıyor. İşçilerin bu düşüşten etkilenmemeleri için hükümet bir tedbir olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) katkısını uyguluyor. Dolayısıyla bu vergi dilimini bahane ederek maaş düşürülmesinin önüne geçiliyor.


MAAŞA EKLENİYOR
İlave Asgari Geçim İndirimi işçinin maaşına ekleniyor. AGİ'nin toplamı, işçiden kesilen gelir vergisinden fazla olamıyor. Bu konuda yapılan düzenleme ile "Aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder" hükmü getirildi.

İŞVEREN ÖDEYECEK
Bu düzenleme ile asgari ücretli çalışan 6 milyondan fazla işçinin Asgari Geçim İndirimi artırılarak maaşlara ilave edilecek. Buna göre bekar veya evli, eşi çalışan bir asgari ücretli ekim-aralık arasında her ay 86.25 TL ilave asgari geçim indiriminden yararlanacak. Böylece maaşının bin 603 liranın altına düşmesi önlenecek. Bu katkı olmasaydı işçinin eylül maaşı bin 566 TL, ekim, kasım ve aralık maaşı ise bin 516 TL'ye inecekti. Gelir vergisi dilimleri her yıl yeniden belirleniyor. Gelir vergisinin ilk dilimi yüzde 15'lik olan bölüm için alt limit 2018 için 14 bin 800 lira oldu.

KİT TAŞERONUNA KADRO
KAMU İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan taşeronların beklediği kadro için geri sayım başladı. Hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerin çalıştırdıklarından, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz çalışmış ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak. Kadro için sınava girilecek.

SABAH

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