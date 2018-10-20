20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Emekliye 674 TL

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Emekliye 674 TL
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre yüzde 13.78 olacak. Bu durumda maaşlarda 140 ile 674 lira arasında artış yaşanacak
Emekliye 674 TL Emekliye 674 TL Emekliye 674 TL

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranını enflasyon belirleyeceği için emekliler meraklı bekleyiş içerisinde. 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketine göre, 2018 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 13.78 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda maaşlarda 140,75 lira ile 674,14 lira arasında artış yaşanacak. Halen en düşük maaş ek ödeme dahil bin 21 lira 39 lira seviyesinde bulunuyor. Zam oranı yüzde 13.78 olursa bu maaş bin 162 lira 14 kuruşa yükselecek. Halen en yüksek emekli aylığı ise 4 bin 892 lira 19 kuruş. Bu maaş da yüzde 13.78'lik tahmin gerçekleşirse 5 bin 566 lira 33 kuruşa çıkacak. Şu ana kadar zamma ilişkin Temmuz- Eylül enflasyonu belli oldu. 3 aylık enflasyon yüzde 9.34 olarak gerçekleşti. Programda da 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10.65 olacağı tahmini yer alıyor. Kesin oran, 3 Ocak'ta belli olacak.

 


Gerçekleşen Temmuz- Ağustos- Eylül enflasyonu ile iki ayrı 6 aylık enflasyon tahminine göre emeklilerin alacağı, en yüksek ve en düşük zamları sizler için hesaplandı...

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