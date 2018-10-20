20 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:49Güneş 07:14Öğle 12:55İkindi 15:54Akşam 18:24Yatsı 19:44
    • 27°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 96.455 -1.03
  • Altın: 222,078 0.12
  • Dolar: 5,6626 0.67
  • Euro: 6,5275 1.16

Feci ölüm! Ok gibi saplandı

»
Feci ölüm! Ok gibi saplandı
Bursa Yalova yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Feci ölüm! Ok gibi saplandı Feci ölüm! Ok gibi saplandı Feci ölüm! Ok gibi saplandı

Olay, Bursa-Yalova Yolu Dürdane Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 16 ZC 950 plakalı otomobilin sürücüsü Taner Dillioğlu, Gemlik’ten Bursa istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere saplandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Dillioğlu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri de otoyolda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. 
 

Yapılan çalışmalar sonucunda araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Dillioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yıllardır iddia ediliyordu gerçek çıktıYıllardır iddia ediliyordu gerçek çıktıSivas'ta, 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yapılan kazı çalışmalarında, gizli tünel girişi bulundu.
Feci ölüm! Ok gibi saplandıFeci ölüm! Ok gibi saplandıBursa Yalova yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Lisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler varLisede bıçaklı kavga: Yaralı öğrenciler varİstanbul'da Maltepe Küçükyalı'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yürümekte zorlanan eşi için öyle bir şey yaptı ki!Yürümekte zorlanan eşi için öyle bir şey yaptı ki!Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Halit Tankit, bacaklarındaki rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanan eşi Havva Tankit için kapattığı un değirmenindeki malzemelerden titreşimli yatak yaptı.
THY'den 60 yıl sonra bir ilk!THY'den 60 yıl sonra bir ilk!Türk Hava Yolları, Ankara-Roma direkt uçuşlarını 60 yıl sonra yeniden başlatıyor
Annesini döven babasını tüfekle yaraladıAnnesini döven babasını tüfekle yaraladıEve alkollü gelip, annesini döven babasını tüfeği ile vurarak yaraladı. Diğer çocukları da annelerine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babalarından şikayetçi oldu.
  • Sakarya ve Tekirdağ'da vahşet!16 Ekim 2018 Salı 07:41
  • Çocuklarını ihbar ettiler! 30 yıl istenince...16 Ekim 2018 Salı 06:58
  • Adana'da bir garip olay!16 Ekim 2018 Salı 06:55
  • Liseli kızlar sokak ortasında yaka paça kavga etti12 Ekim 2018 Cuma 14:52
  • Dolandırıldım deyip dağıttı12 Ekim 2018 Cuma 13:32
  • Bilgisayar oyunlarından etkilenip bunu yaptı11 Ekim 2018 Perşembe 13:10
  • Sokağını temiz tutanlara bulaşık makinesi hediye11 Ekim 2018 Perşembe 08:33
  • Kaybolan Şükran Mardin'de ortaya çıktı!10 Ekim 2018 Çarşamba 17:12
  • Ağıla giren kurt dehşet saçtı10 Ekim 2018 Çarşamba 17:10
  • Kuyuya düşen adamın acı sonu!10 Ekim 2018 Çarşamba 11:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri