Taşıt alımları yarıya iniyor

2019 yılı bütçesine tasarruf da damga vurdu. Meclis’e sunulan bütçe teklifine göre 2019’da kamuya sadece 2 bin 304 taşıt alınacak. 2018 bütçesinde bu rakam 4 bin 772 idi. Bütçede özel tüketim vergisi gelirleri ise 164 milyar lira olarak yer aldı.

2019 yılı bütçesinin Meclis’e sunulmasının ardından kamunun tasarruflarının ve gelirlerinin ayrıntıları da netleşiyor. Bütçe teklifine göre devletin kasasına gelecek yıl özel tüketim vergisinden (ÖTV) 164 milyar lira, Gelir Vergisi’nden 176.7 milyar lira ve Kurumlar Vergisi’nden de 81 milyar lira girecek. Ayrıca bütçe teklifinde taşıtlarla ilgili önemli oranda sınırlandırmaya gidilmesi dikkat çekici. Taşıt alınacak kurumlar Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi 12 kurumla sınırla kaldı. Bütçenin ayrıntılarını gösteren T cetveline göre 2 bin 304 taşıt alınacak. Geçen yıl 2018 yılı bütçesinde genel ve özel bütçeli kamu kurumlarına alınacak taşıt sayısı 4 bin 772 olarak yer almıştı.

2019 yılı bütçe teklifinin eklerinden olan T cetvelinde kamuya alınacak taşıtların listesi yer alıyor. Buna göre 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı’na 28 taşıt alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 5 minibüs, Adalet Bakanlığı’na 10 otobüs, Milli Savunma Bakanlığı’na 280 taşıt ve 20 bisiklet, Jandarma Genel Komutanlığı’na 424 taşıt, Emniyet Genel Müdürlüğüne 541 taşıt, Sahil Güvenlik Komutanlığına 16, Sağlık Bakanlığı’na 500’ü ambulans olmak üzere 800 taşıt, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 10 taşıt, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 15 taşıt, Ticaret Bakanlığı’na da 60 taşıt, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 taşıt alınacak. Bu taşıtların cinsi ile fiyatı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

ÖZEL BÜTÇELİLERE 15

Özel bütçeli kuruluşlara da gelecek yıl 15 taşıt alınacak. Hacettepe, Gaziantep, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa üniversiteleri, Türk Tarih Kurumu, TÜBİTAK, Devlet Tiyatroları, TİKA’ya birer taşıt, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne 2, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu’na da 5 taşıt alımı yapılacak. 2018 yılı bütçesinde özel bütçeli kurumlar için 238 taşıt alınması öngörülmüştü. 2019 yılı bütçe teklifinde üst kurullara ise herhangi bir taşıt alımı yer almadı. 2018 bütçesine göre üst kurullar için de 10 taşıt alınacaktı

KİRALAMA BELLİ DEĞİL

ÖTE yandan bütçede kamunun taşıt kiralama harcamalarına ilişkin bilgi bulunmuyor. Ancak bu yılın ilk 7 ayında taşıt kiralaması için kamu 299.1 milyon lira harcamıştı. Bu toplam taşıt harcamasının yüzde 70’ine denk geliyordu.

SATIŞTA YÜZDE 70 ARTIŞ HEDEFİ

TAŞINMAZ Taşınmaz satışında gelecek yıl gelirin yüzde 70 oranında artırılması planlanıyor. 2019 yılı bütçe teklifine göre, taşınmaz satışında 3.5 milyar liralık gelir hedeflerken, lojman satışlarıyla ilgili olarak da 1 milyar 625 milyon lira gelir gelmesi öngörülüyor. 2018 yılında taşınmaz satışından 2.1 milyar liralık satış hedeflenmişti. Yıl sonunda devletin kasasına taşınmaz satışından 2 milyar liralık gelir geldi. Gelecek yıl ise taşınmaz satış gelirlerinin yüzde 70 arttırılması hedefleniyor. Taşınmaz satış gelirlerinin diğer bir kalemi de arsa satışlarından oluşuyor. Bu kalemden de 893 milyon lira gelir gelmesi öngörülüyor.

EN BÜYÜK HARÇ TAPUDAN



GELECEK yıl bütçe teklifine göre yüzde 27.6 artması öngörülen harçların en büyük kalemini tapu harçları oluşturacak. Tapu harçlarından beklenen 2019 yılı geliri 16 milyar 434 milyon lira olarak kaydedildi. Pasaport ve konsolosluk haçları da 1 milyar 657 milyon lira olarak ifade edildi. Yurtdışı çıkış harçlarından elde edilecek olan gelir ise 142 milyon 717 lira oldu.