21 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
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Memura mesai zammı!

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Memura mesai zammı!
Kamu çalışanlarının saat başı fazla mesai ücretleri, 16 kuruş artarak 2 lira 13 kuruşa yükselecek.
Memura mesai zammı! Memura mesai zammı! Memura mesai zammı!

Memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 8,1 artış gösterecek. 1 lira 97 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2019'dan itibaren 2 lira 13 kuruş olarak uygulanacak. 

60 SAATİ AŞMAYACAK

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2,08 lira yerine 2,25 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

2.25 LİRA FAZLADAN ÖDENEK

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla üst düzey yöneticiler  ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına 2,25 lira fazla çalışma ücreti alacak. 

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