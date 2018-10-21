21 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
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Ağrı’da 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi

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Ağrı’da 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda pet şişelerin içerisinde gizlenmiş 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi.
Ağrı’da 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi Ağrı’da 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi Ağrı’da 10 kilo 626 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İran sınırında bulunan Bölücek Köyü’nde operasyon yaptığı bildirildi. Operasyonda 6 tane pet şişesi içerisine gizlenmiş 10 kilo 626 gram uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. 

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