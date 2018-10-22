22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:51Güneş 07:16Öğle 12:55İkindi 15:51Akşam 18:21Yatsı 19:41
    • 18°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 96.455 -1.03
  • Altın: 222,871 0.36
  • Dolar: 5,6626 0.67
  • Euro: 6,5275 1.16

Müzikalde sahne aldı

»
Müzikalde sahne aldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Şarkılar Seni Söyler" müzikalinde sahne aldı.
Müzikalde sahne aldı Müzikalde sahne aldı Müzikalde sahne aldı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, rol aldığı "Şarkılar Seni Söyler" müzikalinde duygusal anlar yaşayarak, "Hangi yürek bu vefaya, bu güzelliğe dayanır? Benim dayanmıyor. Ben yaşlandım. Artık yüreğim de yaşlandı." dedi.

Yönetmenliğini Müjdat Gezen'in yaptığı, 1940'lı yıllarda Müzeyyen Senar ile başlayan ve Zeki Müren'in vefatıyla sona eren gazino hayatını konu alan eser, Tim Show Center'da sanatseverlerle buluştu.

Eserin ikinci bölümünde sahne alan Arkın, rolüne başlamadan önce seyircilerin uzun süre ayakta alkışlaması üzerine duygulanarak, ilk geceden gösterilen yoğun ilgi ve sevgi dolayısıyla teşekkür etti.

Sinemanın kendisi için önemini ve sinemaya olan sevgisini dile getiren sanatçı, "Betül Hanım (eşi), 'Bir daha yapma, konuşma.' dedi. 'Duygulanma, ağlama.' dedi. Ama hangi yürek bu vefaya, bu güzelliğe dayanır? Benim dayanmıyor. Ben yaşlandım. Artık yüreğim de yaşlandı." ifadelerini kullandı.

Zeki Müren'i Fatih Ürek'in, Türkan Şoray'ı Melike İpek Yalova'nın, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Zerrin Özer'i ise Fehmi Dalsaldı'nın canlandırdığı müzikalde, Türk sanat ve Türk halk müziğinin yanı sıra pop ve Batı müziklerinden örnekler yorumlandı. Oyunda konuk oyuncu olarak yer alan Semiha Yankı "Seninle Bir Dakika" şarkısını, Hayko ise taverna şarkılarından örnekleri seslendirdi.

Koreografisini Pınar Ataer'in üstlendiği eserin müziklerini Seçil Akın, dekorunu ise Gamze Kuş yaptı.

Bale topluğu ile orkestranın da eşlik ettiği oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İki perdelik oyun, 4 ve 9 Kasım'da da sahnelenecek.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandıYolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandıSivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Anne-kız 51 yıl sonra kavuştuAnne-kız 51 yıl sonra kavuştuAnne ve babasının ayrılması nedeniyle halası tarafından Almanya'ya götürülen ve bir daha annesi ile görüşemeyen Fazilet Huke, yıllar süren arayışlarının ardından 51 yıl sonra Yozgat'ta yaşayan annesi Güllü Çiftçi'ye ulaştı.
Diyanetten yanlış din algılarına yönelik kamuoyu araştırmasıDiyanetten yanlış din algılarına yönelik kamuoyu araştırmasıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, deizm, ateizm, agnostisizm ve benzeri birtakım yanlış din algılarını ölçmeyi sağlayacak 100 sorudan oluşan bir kamuoyu araştırmasına başladıklarını bildirdi.
Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısıMeteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısıTürkiye genelinde 22 Ekim Pazartesi günü havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.
'Kral' adlı güvercine biçilen değer 100 bin lira'Kral' adlı güvercine biçilen değer 100 bin liraAdıyaman'da kürenk ırkından "Kral" ismi verilen güvercinin sahibi, 100 bin lira fiyat biçtiği kuşu için otomobille takas önerilerini değerinin altında olduğu gerekçesiyle geri çevirdi
Müzikalde sahne aldıMüzikalde sahne aldıUsta oyuncu Cüneyt Arkın, "Şarkılar Seni Söyler" müzikalinde sahne aldı.
  • İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay!19 Ekim 2018 Cuma 08:21
  • Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabı açılıyor19 Ekim 2018 Cuma 07:39
  • Akgönenç bugün Hakk’a uğurlanacak19 Ekim 2018 Cuma 07:24
  • Kıl Çadır Kullanımı Yaygınlaşıyor17 Ekim 2018 Çarşamba 14:34
  • Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...17 Ekim 2018 Çarşamba 11:35
  • Camide kıble hatası 37 yıl sonra fark edildi düzeltildi17 Ekim 2018 Çarşamba 08:25
  • Down sendromlular sahneye çıktı17 Ekim 2018 Çarşamba 07:49
  • 'Ölüm' oyununu babası bozdu!16 Ekim 2018 Salı 09:55
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Ekim 2018 Pazartesi 10:02
  • Başkentte 8 katlı binada yangın15 Ekim 2018 Pazartesi 09:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri