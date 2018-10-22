Müzikalde sahne aldı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, rol aldığı "Şarkılar Seni Söyler" müzikalinde duygusal anlar yaşayarak, "Hangi yürek bu vefaya, bu güzelliğe dayanır? Benim dayanmıyor. Ben yaşlandım. Artık yüreğim de yaşlandı." dedi.

Yönetmenliğini Müjdat Gezen'in yaptığı, 1940'lı yıllarda Müzeyyen Senar ile başlayan ve Zeki Müren'in vefatıyla sona eren gazino hayatını konu alan eser, Tim Show Center'da sanatseverlerle buluştu.

Eserin ikinci bölümünde sahne alan Arkın, rolüne başlamadan önce seyircilerin uzun süre ayakta alkışlaması üzerine duygulanarak, ilk geceden gösterilen yoğun ilgi ve sevgi dolayısıyla teşekkür etti.

Sinemanın kendisi için önemini ve sinemaya olan sevgisini dile getiren sanatçı, "Betül Hanım (eşi), 'Bir daha yapma, konuşma.' dedi. 'Duygulanma, ağlama.' dedi. Ama hangi yürek bu vefaya, bu güzelliğe dayanır? Benim dayanmıyor. Ben yaşlandım. Artık yüreğim de yaşlandı." ifadelerini kullandı.

Zeki Müren'i Fatih Ürek'in, Türkan Şoray'ı Melike İpek Yalova'nın, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Zerrin Özer'i ise Fehmi Dalsaldı'nın canlandırdığı müzikalde, Türk sanat ve Türk halk müziğinin yanı sıra pop ve Batı müziklerinden örnekler yorumlandı. Oyunda konuk oyuncu olarak yer alan Semiha Yankı "Seninle Bir Dakika" şarkısını, Hayko ise taverna şarkılarından örnekleri seslendirdi.

Koreografisini Pınar Ataer'in üstlendiği eserin müziklerini Seçil Akın, dekorunu ise Gamze Kuş yaptı.

Bale topluğu ile orkestranın da eşlik ettiği oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

İki perdelik oyun, 4 ve 9 Kasım'da da sahnelenecek.