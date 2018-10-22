22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Anne-kız 51 yıl sonra kavuştu

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Anne ve babasının ayrılması nedeniyle halası tarafından Almanya'ya götürülen ve bir daha annesi ile görüşemeyen Fazilet Huke, yıllar süren arayışlarının ardından 51 yıl sonra Yozgat'ta yaşayan annesi Güllü Çiftçi'ye ulaştı.
Anne-kız 51 yıl sonra kavuştu
Anne-kız 51 yıl sonra kavuştu Anne-kız 51 yıl sonra kavuştu Anne-kız 51 yıl sonra kavuştu

Anne ve babasının ayrılması nedeniyle bir yaşından itibaren halası tarafından Almanya'da büyütülen Fazilet Huke, uzun süren arayışlarının ardından 51 yıl sonra Yozgat'ta yaşayan annesi Güllü Çiftçi'ye kavuştu.

İstanbul'da yaşayan anne ve babasının ayrılmasının ardından halası tarafından, bir yaşındayken Almanya'ya götürülen Huke, özlemini çektiği annesine kavuşabilmek için uzun yıllar mücadele verdi.

Bütün çabalarına rağmen yıllarca annesine ulaşamayan 52 yaşındaki Huke, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünün alt-üst soy bilgilerini erişime açmasından sonra, annesinin Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde yaşadığını öğrendi.

Yerleştiği Yozgat'ta ikinci evliliğini yapan ve Salih Çiftçi ile hayatını birleştiren annesiyle bir süre telefonla görüşen Huke, Almanya'dan Yozgat'a gelerek annesiyle buluştu.

Annesini bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Huke, "Annemi çok uzun süre aradım, bulamamıştım. Daha sonra nüfustan annemin Yozgat'ta yaşadığını öğrendim, adresini aldım. Bugün de buraya geldim. Anneme kavuştum, çok duygulu ve heyecanlıyım. Ben de bir anneyim, 3 çocuğum, 3 torunum var." dedi.

78 yaşındaki Güllü Çiftçi de, bir yaşındayken kızından ayrıldığını, bir daha göremediğini ve çok aradığını anlattı. Güllü Çiftçi, "Televizyon programlarına çıktım kızımı aradım, bulamadım. Şimdi o beni buldu. Benim tek çocuğum. Çok mutluyum, kızıma kavuştum." diye konuştu.

Salih Çiftçi (64) de eşinin kızını bulması için çok çaba sarf ettiğini anlatarak, "Televizyon programlarına çıktık, gazetelerde yer aldık ama bulamadık. Köyümüze geldi, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

 

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