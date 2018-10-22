22 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Bodrum açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne battı

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Bodrum açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne battı
Muğla Bodrum'da yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına kaçmaya çalışan mülteci teknesi battı.
Bodrum açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne battı Bodrum açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne battı Bodrum açıklarında 30 kişiyi taşıyan tekne battı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına kaçmaya çalışan mülteci teknesi battı. Deniz kıyısına kadar vuran mültecileri vatandaşlar ve polisler çıkardı. Bir trafik polisi kalp mesajıyla hayata döndürmeye çalıştığı küçük bir çocuğu ambulansa kadar götürdü. Daha sonra ise küçük çocuğa yapılan müdahaleyi endişeli gözlerle izledi.

Gümbet sahilinden sabaha karşı denize açılan mülteci teknesi kıyıdan 50 metre uzakta battı. 6 metrelik fiber tekneyle açılan yaklaşık 30 mültecinin bulunduğu öğrenildi. Denizde can pazarı yaşayan mültecilerin yardımına ilk olarak vatandaşlar yetişti. Denize dalan vatandaşlar 3 çocuk 4 kadın 5 erkeği denizden çıkardı.

Uyrukları henüz belirlenemeyen mültecilerin korku dolu anları ise yürekleri burktu. Kıyıya yakın bir bölgede bulunan çocuklar ise güçlükle denizden çıkarıldı. Bir polis memurunun denizden çıkarılan küçük kız çocuğu için yaptığı mücadele ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeli gözlerle izlendi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar denizde arama yaptı. 20 kişinin kurtulduğu öğrenilen mülteci olayından 3 çocuğun ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis Ekipleri ise kıyıda arama yaparken kıyıya vuran mültecileri ambulanslarla Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayda kaç kişinin öldüğü ise henüz belirlenemedi.

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