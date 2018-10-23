23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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O bölgeye talih kuşu kondu!

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Kuzey Marmara Otoyolu, güzergahı üstündeki Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya‘da konut fiyatlarını artırıyor. Güzergah ve bağlantı yollarındaki bölgelerde konut fiyatlarının yüzde 44 ile yüzde 92 arasında değerlendiği belirtiliyor.
O bölgeye talih kuşu kondu!
O bölgeye talih kuşu kondu! O bölgeye talih kuşu kondu! O bölgeye talih kuşu kondu!


Bir emlak platformunun araştırmasına göre Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’a ulaşımı çok daha kolaylaşacak olan Tekirdağ’da son 4 yılda konut fiyatları yüzde 52 artış gösterdi.

Tekirdağ’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.470 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl. İstanbul’da şehrin çeperlerinde bulunan ve gelişmekte olan bölgelerde de değer artışı dikkat çekiyor.

 

Silivri’de son 4 yıllık konut satış fiyatı artışı yüzde 69 seviyesinde. Silivri’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 244 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl.

Çatalca’da konut fiyatları son 4 yılda yüzde 44 artış gösterdi. İlçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 350 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl.

Son 4 yılda konut fiyatlarında yüzde 57 artış görülen Arnavutköy’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 145 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl.

Eyüp’te konut fiyatları son 4 yılda yüzde 73 artış gösterdi. İlçede ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 840 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl.

Pendik’te ise son 4 yılda konut fiyatları yüzde 59 artış gösterdi. İlçede ortalama konut satış fiyatı 2 bin 827 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 23 yıl.

Endeksa verilerine göre Kocaeli’de son 4 yıllık konut fiyat artışı yüzde 80 seviyesinde.

Kocaeli‘de ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.872 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl.

Sakarya’da ise konut fiyatları son 4 yılda yüzde 92 artış göstermiş durumda. Sakarya’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.760 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 21 yıl.

Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, devam eden proje hakkında şunları belirtti: “Proje kapsamında trafiğe açılan Silivri-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Pendik güzergahının ardından, 2018 yılı sonuna kadar Pendik-Osmangazi Köprüsü arasındaki güzergahın da açılması planlanıyor.

Sakarya’nın Akyazı ilçesine kadar gidecek otoyolun tamamının ise 2019 yılı sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Projenin trafiğe tamamen açılmasından sonra da ulaşımın rahatlaması sebebiyle belirtilen bölgelerde değer artışının devam edeceğini öngörüyoruz.“

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