Bahçeli konuştu dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da 5,7297 liradan alınan dolar 5,7310 liradan satılıyor. 6,5660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6790 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5210 lira olmuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yerel seçimde ittifak yapmayacağını açıklamasıyla birlikte dolar kuru 5,8103'ü gördü
Bahçeli konuştu BİST'te satışlar hızlandı
Borsa İstanbul güne yüzde 0.64 oranında düşüşle 94 bin 80 puandan başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yerel seçimde ittifak yapmayacağını açıklamasıyla birlikte BİST düşüşünü hızlandırdı