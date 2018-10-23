23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Bahçeli konuştu dolar yükseldi

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Bahçeli konuştu dolar yükseldi
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7297 liradan, avro 6,5660 liradan güne başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yerel seçimde ittifak yapmayacağını açıklamasıyla birlikte dolar kuru 5,8103'ü gördü
Bahçeli konuştu dolar yükseldi Bahçeli konuştu dolar yükseldi Bahçeli konuştu dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da 5,7297 liradan alınan dolar 5,7310 liradan satılıyor. 6,5660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5670 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6790 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5210 lira olmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yerel seçimde ittifak yapmayacağını açıklamasıyla birlikte dolar kuru 5,8103'ü gördü

 

Bahçeli konuştu BİST'te satışlar hızlandı

Borsa İstanbul güne yüzde 0.64 oranında düşüşle 94 bin 80 puandan başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yerel seçimde ittifak yapmayacağını açıklamasıyla birlikte BİST düşüşünü hızlandırdı

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