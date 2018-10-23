23 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Bahçeli'den 'İstanbul' açıklaması

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Bahçeli'den 'İstanbul' açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifak'ı devam ediyor, yerelde ittifak yok." dedi.
Bahçeli'den 'İstanbul' açıklaması Bahçeli'den 'İstanbul' açıklaması Bahçeli'den 'İstanbul' açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli,MHP Grup Toplantısının ardından yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli Cumhur İttifakı'nın bitmediğini AK Parti'yle ittifakın sadece yerelde bitiğini açıkladı.

"YERELDE İTTİFAK DURUYOR"

 MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifak'ı devam ediyor, yerelde ittifak yok." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"KENDİ GÖBEK BAĞIMIZI KENDİMİZ KESMEYE HAZIRIZ"

"Biz teklifimizi sunduk, karar TBMM'nindir. Kararlarına saygı duyarız ancak MHP tekliften asla taviz vermeyecek. Özgürlük bir insan hakkıdır. MHP olarak kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesiyle, yok sayılmasıyla ayakta kalamayacaktır."

"Hiçbir ittifak daha diğer tarafın dayatmasıyla, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır. Hiçbir ittifak çatladı, çatlıyor ihbarlarıyla, şartların kollanmasıyla varlığını devam ettiremeyecektir. AK Partisi içinde ittifakı dinamitlemek isteyenler taklalar atabilirler. Yasal zemin aramaya son vermenin vakti gelmiştir."

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