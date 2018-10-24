24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:53Güneş 07:18Öğle 12:54İkindi 15:49Akşam 18:19Yatsı 19:38
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 93.469 -1.28
  • Altın: 228,293 0.57
  • Dolar: 5,7628 0.52
  • Euro: 6,6045 0.33

TÜBİTAK'ta yeni dönem

»
TÜBİTAK'ta yeni dönem
TÜBİTAK'ın yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerinin atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yer aldı.
TÜBİTAK'ta yeni dönem TÜBİTAK'ta yeni dönem TÜBİTAK'ta yeni dönem

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumunun (TÜBİTAK) yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerinin ataması, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, TÜBİTAK'ın yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Mehmed Özkan, Prof. Dr. Metin Orhan, İhsan Taşer, Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk ve Aydın Ünal'dan oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte TÜBİTAK Bilim Kurulunun yerine Yönetim Kurulu da ihdas edildi. Böylelikle kurumun en üst karar organı yönetim kurulu oldu.

Kurumun yeni yönetiminde bilim, teknoloji, Ar-Ge ve sanayi dünyasından isimlere yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK'ta 3 yıl süreyle görev yapacak üyelerin, uzmanlık ve tecrübeleri doğrultusunda kuruma katkı verecekleri öğrenildi.

TÜBİTAK'ın Yönetim Kurulu üyeleri
TÜBİTAK’ın Yönetim Kurulu Başkanı mevcut başkan Prof. Dr. Hasan Mandal oldu. Yaklaşık 7 ay önce TÜBİTAK Başkanı olarak göreve başlayan Mandal'ın, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliği bulunuyor. Daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanvekili olarak da görev yürüten Mandal, bir dönem Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığını üstlendi. Mandal'ın YÖK üyeliği ise devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan daha önce TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisinde (TÜBA) çeşitli görevlerde bulundu. Akıllı robotlar ve robotik cerrahi ile biyomedikal elektronik alanlarında uzmanlığı bulunan Özkan, aynı üniversiteden mezun.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Orhan, "Sağlık Ar-Ge'si" konusunda çok sayıda araştırması olan uzman ve patent sahibi bir bilim insanı.

Medyasoft Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İhsan Taşer de bilişim alanında yaptığı çalışmalarla biliniyor. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Taşer, halen TÜBİTAK'a bağlı TÜBİMER İtiraz Kurulu Üyesi olarak görevine devam ediyor. Bilişim şirketlerinde üst düzey yöneticilik ve girişimcilik yapan Taşer, hızlı tüketim alanında kurumsal yönetişim yetkinliklerine sahip. Taşer, daha önce MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı olarak da görev yaptı.

Milli insansız hava araçları (İHA) geliştiren BAYKAR'ın Genel Müdürü olan Haluk Bayraktar, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık, Uzay Kümelenmesi-SAHA İstanbul Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Bayraktar, Columbia Üniversitesinden Finans Mühendisliği alanında yüksek lisans sahibi.

Arçelik Üretim ve Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, aynı zamanda TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı. Sanayi alanında 35 yılı aşkın süredir profesyonel olarak çalışmalar yürüten Öztürk, İTÜ mezunu uçak ve makine yüksek mühendisi. Öztürk'ün Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İleri Üretim Sistemleri Çalışma Grubu Üyeliği ile Metal Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi STK görevleri de bulunuyor.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Aydın Ünal, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Öğretmenliği bölümlerinde okudu. Gazeteci, yazar ve yayıncı olarak uzun yıllar çeşitli kurumlarda çalıştı. Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Ünal, TBMM’nin 25'inci ve 26'ncı dönemlerinde Ankara milletvekilliği yaptı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
NASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladıNASA'nın CubeStat uyduları ilk Mars fotoğrafını yolladıNASA'nın evrak çantası büyüklüğündeki CubeStat uyduları, 12,8 milyon kilometre mesafeden ilk Mars fotoğrafını çekti.
TÜBİTAK'ta yeni dönemTÜBİTAK'ta yeni dönemTÜBİTAK'ın yeni sisteme göre ilk yönetim kurulu üyelerinin atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Çin uzaya 'yapay Ay' görevi üstlenen uydu gönderecekÇin uzaya 'yapay Ay' görevi üstlenen uydu gönderecekÇin’in uzaya yapay ay görevi üstlenecek ve güneşin ışığını dünyaya yansıtacak bir uydu göndereceği bildirildi.
Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktoraNobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'a Özbekistan'da fahri doktoraProf. Dr. Aziz Sancar'a Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.
Hackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdıHackerlar 29 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerine sızdıSosyal paylaşım sitesi Facebook, hackerların güvenlik açığı nedeniyle 29 milyon kullanıcının bilgilerine sızdığını doğruladı.
Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağıSonraki hedefimiz insansız savaş uçağıT3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "İHA’lar şu ana kadar da 70 bin saatin üzerinde uçuş yaptı. Biz konuşurken 15-20 tanesi havada. İnşallah sonraki hedefimiz de insansız savaş uçağı." dedi.
  • Öğrencilerin yaptığı robot örümcek ilgi görüyor12 Ekim 2018 Cuma 08:01
  • Karekodlu mezar taşı üretti08 Ekim 2018 Pazartesi 08:17
  • Pille ısı yayan kumaş otomobilleri de ısıtacak03 Ekim 2018 Çarşamba 07:29
  • ASELSAN yaptı! Hedefe ilerliyor01 Ekim 2018 Pazartesi 11:43
  • 'Siber güvenlikte yerli çözüm üretilmeli'01 Ekim 2018 Pazartesi 09:37
  • YTÜ öğrencileri yerli ve milli projelerini tanıttı28 Eylül 2018 Cuma 09:22
  • Anka 'milli gözle' görecek26 Eylül 2018 Çarşamba 10:51
  • Hayat kurtaran akıllı yatak tescillendi26 Eylül 2018 Çarşamba 08:52
  • İçişleri Bakanı Soylu: Hepimiz büyük Türkiye'nin çocuklarıyız24 Eylül 2018 Pazartesi 09:01
  • Instagram'a yeni özellik geldi!21 Eylül 2018 Cuma 15:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri