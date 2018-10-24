24 Ekim 2018 Çarşamba10 Safer 1440
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Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor

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TBMM Başkanı Yıldırım, "Bu günlerde Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor. Evet biz Türk milletiyiz. Tabii ki Türk milleti denince herkes onun içinde." dedi.
Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor
Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor

Kafkas Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversite yerleşkesindeki Ahmet Arslan Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Gösterinin sonunda bir öğrenci açtığı Türk bayrağını öptükten sonra Yıldırım'a takdim etti, Yıldırım da sahneye çıkarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öz geçmişinin okunması ve yaptığı hizmetlerin anlatılmasının ardından üniversite senatosunun aldığı kararla TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.

Yıldırım daha sonra yaptığı konuşmada, Kars'ta çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kendisine fahri doktora unvanını tevcih eden üniversite senatosuna teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kafkas Üniversitesi, 26 yıl boyunca irfan güneşiyle bu bölgeyi aydınlatmaktadır. Ülkemizin dört bir yanından Kafkaslar'dan, Türki cumhuriyetlerden gelen 21 bin evladımız, serhat şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir canlılık kazandırıyor. Gençlerimiz, aynı zamanda Kars'ın tanıtımına da çok büyük katkı sağlıyor. Bir zamanlar Doğu Ekspresi ile gelinen bu yollar bitmek bilmezdi. Şimdi artık Doğu Ekspresi ile yapılan yolculuklar nostaljiye dönüştü. Gazete sayfalarında, sosyal medyada paylaşımların en bilinen ulaşım aracı haline geldi."

"Amacımız Türkiye'yi 10 büyük ülke arasına sokmak"
Yıldırım, "Bana birisi gelip sorsa 'mutluluk nedir' diye, cevabım 'ülkemize hizmet etmektir' olur." ifadesini kullanarak, ülkeye ve millete hizmet etmenin ibadet mesabesinde olduğunu dile getirdi.

İbadet aşkıyla yaptıkları hizmetler sebebiyle zaman zaman 24 saatin kendilerine yetmediğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geleceği düşündüğümde 24 saatin yetmediği günlerin bizi beklediğini görüyorum. Sadece şahsım değil, içinde bulunduğum hükümetler döneminde Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptık, adeta ülkemize çağ atlattık. 16 yılda yaptığımız yatırımlarla vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık, hayat kalitesini yükselttik, aynı şekilde altyapı bakımından Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına soktuk. 2002 yılında gelişmişlik açısından Türkiye yollar, hava alanları, demir yolları, iletişim bakımından dünyanın 39'uncu sırasındaydı. 2017 sonuna geldiğimizde Türkiye dünyanın 9'uncu altyapısı en gelişmiş ülkesi ülke haline geldi. Bizim amacımız ne; dünya içinde 10 büyük ülke arasına Türkiye'yi sokmak."

"Evet biz, Türk milletiyiz"
Türkiye'nin altyapı bakımından şimdiden dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini ve bunun kolay olmadığını anlatan Yıldırım, "Bunun arkasında alın teri, akıl teri var. Türk milletinin duası ve desteği var. Bu günlerde Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor. Evet biz, Türk milletiyiz. Bayrağımız al, ay yıldızlı bayraktır. Tabii ki Türk milleti denince herkes onun içinde. Kürt, Türk, Terekeme'si, yerlisi, muhaciri, Roman'ı, Çerkezi de Azeri'si de." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu projesine de değinerek, "Dünyanın batısı ile doğusu arasında Türkiye asırlardan beri hep ticaretin, medeniyetin güzergahı olmuş. Ülke İpekyolu'nun tam da merkezi haline geliyor. Tabii bu bölgede yaptığımız hamleler bununla da sınırlı değil." değerlendirmesinde bulundu.

 

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